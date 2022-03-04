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    土地公「頭牙」慶生 盧秀燕祈求俄烏戰爭早日結束

    市長盧秀燕前往龍井區東海圓圈彎福德祠祈福參拜。（記者何宗翰攝）

    市長盧秀燕前往龍井區東海圓圈彎福德祠祈福參拜。（記者何宗翰攝）

    2022/03/04 13:54

    〔記者何宗翰／台中報導〕今天是農曆二月初二土地公生日，也是傳統民俗節日「頭牙｣，台中市龍井區東海圓圈彎福德祠舉辦祭典，慶讚福德正神聖誕。市長盧秀燕前往祈福參拜，同時頒贈「福澤佑民」匾額誌慶。她表示，感謝廟方長年對地方的貢獻，祈求神明繼續庇佑市民、市運昌隆，也期盼疫情早日退散，俄烏戰爭早日結束、烏克蘭人民平安。

    東海圓圈彎福德祠主委羅西欽、龍井區長戴燕如、前立法委員顏寬恒、龍井區農會總幹事林裕議等人今天都出席贈匾活動。

    盧秀燕說，龍井區全區共有16里，以東海里人口數居全區之冠，東海圓圈彎福德祠為里內重要信仰中心，長年庇佑龍井及海線地區市民，香火鼎盛，今年初完成廟體重建及入火安座，提供民眾更優質的參拜場域，因此特別代表市府前來同賀，希望香火繼續興旺。

    市議員邱素貞及國光里長、東南區市議員擬參選人陳雅惠，今天上午也前往東、南區的東信、大興、南門、長春、福正宮等多座福德祠上香祭拜，同時到市議會附近的「惠來里福德祠」拜拜，祈求大家平安、疫情早日遠離。

    陳雅惠指出，國光里福正宮準備鹹、甜湯圓共100斤，讓民眾享用，早上6點多就有許多人來參拜，晚間還放映電影為土地公慶生，現場熱鬧滾滾。

    霧峰、大里區市議員擬參選人賴美連也跑遍多個土地公廟，她表示土地公是很「接地氣」神明，她祈求各地土地公幫所有民眾加持，讓大家虎年都旺一整年。

    市長盧秀燕同時頒贈「福澤佑民」匾額誌慶。（記者何宗翰攝）

    市長盧秀燕同時頒贈「福澤佑民」匾額誌慶。（記者何宗翰攝）

    市議員邱素貞（左二）及國光里長、東南區市議員擬參選人陳雅惠（右二），前往東、南區多座福德祠上香祭拜。（記者何宗翰攝）

    市議員邱素貞（左二）及國光里長、東南區市議員擬參選人陳雅惠（右二），前往東、南區多座福德祠上香祭拜。（記者何宗翰攝）

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