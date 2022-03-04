台中今空污紫爆 蔡其昌、何欣純質疑盧秀燕所言「市長換人空氣換新」
2022/03/04 13:36
〔記者蘇金鳳／台中報導〕空污將成為年底市長選舉主打議題之一；今天台中天空灰濛濛，立法院副院長蔡其昌及立委何欣純都在臉書PＯ文，蔡其昌批市長盧秀燕與市府日前一再宣稱空污已經改善，結果冬天一到就打回原形，台中又再度紫爆；何欣純則指，從高鐵台中站望出去露茫茫的一片空污，她巧遇立法委員莊競程 一起討論「某人説的」，而故鄉的空污依舊。
今天全台各地空品不佳，台中市更是紫爆，立法院副院長蔡其昌今在臉書PO文表示，今天與過去幾天一樣，整個大台中籠罩在霾害與空污之中，讓他想起市長盧秀燕與市府日前一再宣稱空污已經改善，似乎想強調兌現「市長換人、空氣換新」的選舉承諾，結果雖然現在是用電離峰的季節，中火還有３部機組歲修，總發電量因應興達事故才來到６成，結果冬天一到就打回原形，台中又再度紫爆。
他表示，過去他一再提出「以燃氣換燃煤」的訴求，來改善中部地區的空氣品質，但遭到台中市府的擱置，若盧市長願意放下政治歧見，不再杯葛中火「燃氣」機組的興建，預計第1部燃氣機組在2025年完成並投入運轉，2部燃煤機組就可「除役」轉為「備用」，之後依此類推，早日達成早一天燃氣，少一天燃煤的目標。
何欣純也針對空污在臉書PO文，從高鐵台中站望出去露茫茫的一片空污，她巧遇立法委員莊競程 ，一起討論「某人説的」，而故鄉的空污依舊。