台中今空污紫爆 蔡其昌、何欣純質疑盧秀燕所言「市長換人空氣換新」

立法院副院長蔡其昌批市長盧秀燕與市府日前一再宣稱空污已經改善，結果冬天一到就打回原形，台中又再度紫爆。（擷自蔡其昌臉書）

2022/03/04 13:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕空污將成為年底市長選舉主打議題之一；今天台中天空灰濛濛，立法院副院長蔡其昌及立委何欣純都在臉書PＯ文，蔡其昌批市長盧秀燕與市府日前一再宣稱空污已經改善，結果冬天一到就打回原形，台中又再度紫爆；何欣純則指，從高鐵台中站望出去露茫茫的一片空污，她巧遇立法委員莊競程 一起討論「某人説的」，而故鄉的空污依舊。

今天全台各地空品不佳，台中市更是紫爆，立法院副院長蔡其昌今在臉書PO文表示，今天與過去幾天一樣，整個大台中籠罩在霾害與空污之中，讓他想起市長盧秀燕與市府日前一再宣稱空污已經改善，似乎想強調兌現「市長換人、空氣換新」的選舉承諾，結果雖然現在是用電離峰的季節，中火還有３部機組歲修，總發電量因應興達事故才來到６成，結果冬天一到就打回原形，台中又再度紫爆。

他表示，過去他一再提出「以燃氣換燃煤」的訴求，來改善中部地區的空氣品質，但遭到台中市府的擱置，若盧市長願意放下政治歧見，不再杯葛中火「燃氣」機組的興建，預計第1部燃氣機組在2025年完成並投入運轉，2部燃煤機組就可「除役」轉為「備用」，之後依此類推，早日達成早一天燃氣，少一天燃煤的目標。

何欣純也針對空污在臉書PO文，從高鐵台中站望出去露茫茫的一片空污，她巧遇立法委員莊競程 ，一起討論「某人説的」，而故鄉的空污依舊。

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