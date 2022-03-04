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    盧秀燕要中央重視能源分佈 民進黨團批誤導台中市民

    盧秀燕要中央重視能源分佈，民進黨中市黨團幹事長周永鴻批盧誤導台中市民（周永鴻提供）

    盧秀燕要中央重視能源分佈，民進黨中市黨團幹事長周永鴻批盧誤導台中市民（周永鴻提供）

    2022/03/04 13:06

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕今天針對昨天全台停電，要中央思考能源配置及能源區域分布問題；對此，民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻指出，盧秀燕的言論完全無視中央的能源政策及建設，誤導台中市民，中央政府推動三接就是要改善南電北送、中電北送的問題，而中火燃煤轉燃氣要提升發電效能，減煤改善空氣品質，卻不斷被盧秀燕領導的市府阻撓。

    市長盧秀燕今天在出席台中市2022年童軍節慶祝大會受訪指出，國家燒更多的煤、發更多電，造成空汙卻解決不了缺電，呼籲中央必須思考能源政策問題，尤其能源配置及能源區域分布，因長期以來靠中電北送、南電北送風險高，如何安全、充分無虞供電，確保民生及工業發展。

    對此，民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻指出，盧秀燕的言論完全無視中央的能源政策及建設，誤導台中市民。

    周永鴻表示，中央政府推動三接就是要改善南電北送、中電北送的問題。而中火燃煤轉燃氣要提升發電效能，減煤改善空氣品質，卻不斷被盧秀燕領導的市府阻撓。

    周永鴻批評，盧市府治理下的台中空氣沒換新空品還不斷退步，盧秀燕還不斷把空污和能源議題當成政治提款機在操作，想穩固自己的政治籌碼，非常不可取。

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