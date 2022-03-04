無預警停電市場生鮮全泡湯！中市議員盼增設不斷電冷藏設備

議員鄭功進（右）呼籲中市各公有市場應增設不斷電冷藏設備。（記者何宗翰攝）

2022/03/04 11:46

〔記者何宗翰／台中報導〕昨天全台大停電，北中南都出現災情，全台停電戶數多達549萬戶，台中市議員鄭功進也陸續接獲不少基層市場攤商具名陳情，無預警停電導致市場生鮮全泡湯，為避免類似意外再度發生，希望市府能在各公有市場，增設不斷電冷藏設備，以確保不受電力設備的不穩定影響。

王姓攤商表示，自己是做肉骨茶及蘿蔔糕等熟食烹調的新手攤商，任何無預警的停、跳電，都會嚴重影響產品的鮮度及口感，而且一旦讓食材歷經二次退冰後再賣，有很高的走味風險，甚至有可能造成顧客的腸胃不適，硬賣的結果，反而更容易喪失好不容易上門的新客戶。

張姓攤商也說，自己是傳統市場內賣生魚片的老字號商鋪，隨便跳一次電的損失至少都是上萬元起跳，連自己不敢冒險吃的食材，怎麼可能會有勇氣賣給顧客，來砸壞自己的招牌，希望市府相關單位，至少能協助公有市場的攤商，進行緊急情況的食材安置，才不會產生不必要又讓人心疼的浪費情形。

鄭功進表示，自己今年擔任台中市議會，財政經濟委員會的召集人，幫市民將最貼近民生需求的市場食材把關，絕對是執政者的首要任務，特別是台中市政府自己所管轄的公有市場，應該帶頭最好示範，不應該連東區最新的建國市場，都「一而再、再而三」地傳出無預警的跳電危機。

鄭功進強調，其實很多攤商所求的，只是不要再蒙受求償無門的食材損失，以南區即將邁向百年的第三市場為例，許多電力設施設備，都亟需獲得市府的專案更新，裸露在半空中的交錯電線，都是顯而易見的潛在危機。

此外，鄭功進表示，市府應該研擬出對各公、民有市場，最有利的營業中斷險方案，讓最基層的攤商，能安居樂業的做生意，也讓市民到傳統市場採買食材時，能有多一層的安心。

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