烏克蘭加油！盧秀燕宣佈捐1月所得、蔡其昌號召興大師生、校友捐款

台中市長盧秀燕宣佈捐出1月所得聲援烏克蘭。（記者蘇孟娟攝）

2022/03/04 11:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕俄烏戰火引發國際關注，紛對烏克蘭提供人道援助，台中市長盧秀燕上午宣佈，將捐出1月所得給台灣3月2日設立的烏克蘭賑濟專戶，她說，人溺己溺，盼藉此援助聲援，「烏克蘭加油」；此外，立法院副院長蔡其昌也是興大校友總會理事長，攜手興大校長薛富盛共同號召師生及校友捐款給烏克蘭賑濟專戶，學界捐助烏克蘭不落人後。

盧秀燕指出，儘管台灣現在面臨包括缺電問題等問題，但民眾也要勿忘烏克蘭的人民因戰爭，正陷入水深火熱之中，「人飢己飢、人溺己溺」，她宣佈將捐出1月所得給烏克蘭賑濟專戶，「烏克蘭加油」。

此外，她也說，台中有位鳥克蘭畫家伊凡，已在台中住10多年，是台中人，長期幫台灣、台中畫很多風景介紹給外賓認識台灣、台中，也將請同仁採購明信片，表達支持，更希望戰爭早日結束，讓烏克蘭人民免於災難之中。

不只政界，學界捐助烏克蘭也不落人後，興大校長薛富盛率先捐出一日所得，多位主管也同步響應；薛富盛與興大校友總會理事長蔡其昌另共同號召師生及校友捐款，已有多位企業校友及校內師長響應。

蔡其昌已在立院號召企業捐助1千萬元，這次與興大校長攜手拋磚引玉，也獲校友總會幹部與各系友會也熱烈響應，包含榮譽理事長柯興樹（順天建設董事長）、副理事長李金龍（總統府國策顧問）、副理事長郭林勇（尚德法律事務所主持律師）、副理事長游昭明（佳美食品董事長）、副理事長楊鴻銘（唯勝工業董事長）、常務理事莊英堯（丸莊食品董事長）、常務理事吳明富（上洋自動機器董事長）、常務理事李麗裕（榮鑫企業集團總經理）、常務理事何永裕（新英機械廠董事長）、常務理事楊琇惠（瑞士銀行台中分行執行副總裁）、監事召集人梁火在（駿達聯合會計師事務所所長）、企管系系友會理事長林澤輝（福倫連鎖藥局總經理）、EMBA校友會理事長王逸華（九昌投資董事長）、顧問團顧問林崇億（澄朗興業董事長），均已行動響應。

蔡其昌（右）與興大校長薛富盛攜手號召師生及校友捐助烏克蘭。（興大提供）

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