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    盧秀燕涉土地利益問題卻被神化 林佳龍推薦這4人戰台中市長

    台中市前市長林佳龍（右）推薦黨內4位立委出戰台中市長。（記者謝君臨翻攝）

    台中市前市長林佳龍（右）推薦黨內4位立委出戰台中市長。（記者謝君臨翻攝）

    2022/03/04 10:29

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨佈局年底縣市首長選舉，台中市前市長林佳龍今強調，若他回鍋選台中市長，將會擋到黨內後進人才，「成功不必在我，但成功一定有我」，他也推薦立法院副院長蔡其昌、黨內立委何欣純、張廖萬堅及莊競程，並指國民黨現任台中市長盧秀燕太被神化，她涉及很多土地利益、炒作的問題，民進黨很有可能贏。

    林佳龍上午出席「POP撞新聞」廣播節目，接受媒體人黃暐瀚專訪，身為民進黨選對會成員之一，林佳龍以個人觀點針對年底縣市首長選舉發表看法。

    對於是否再選台中市長，林佳龍表示，他已選過、也當過台中市長，「成功不必在我，但成功一定有我」，後面若有人適合，他願意像挺民進黨立委林靜儀這樣相挺，當初黨內沒有人敢挑戰台中市前市長胡志強時，他跳出來選。他強調，一個政黨要團結感動人民，不是為了黨要贏，是城市的人民要贏。

    林佳龍分析，民進黨在台中市有6席立委，扣掉退黨的黃國書及剛補選上的林靜儀，蔡其昌、何欣純、張廖萬堅及莊競程4人都具備評估條件，但要展現決心，你怎麼去感動人民，若要選的話，最後要不要辭立委，破釜沈舟。

    他認為，不是現在民調最高的人就最適合，可能要找負面性最低、最有可塑空間的人才，當初他推薦莊競程，打敗國民黨前立委沈智慧，他推薦台灣基進黨前立委陳柏惟，也打敗國民黨前立委顏寬恒，應對比盧秀燕，找出民進黨最有勝算的人選，而非黨內互打，「怎麼失分少，得分多，而不是黨內互打」。

    林佳龍說，民調基本上是參考，除了呼聲較高的蔡其昌、何欣純之外，不要輕忽張廖萬堅和莊競程；張廖陽光、形象很好，也是可評估的對象，訴求孩子就是未來，喜歡打球，陽光有活力；而莊競程是台大醫學工程博士，且在盧秀燕的本命區，也符合台中市民對於台中市長的想像。

    林佳龍指出，這4位立委和盧秀燕PK都有優劣，但最重要的是要感動人民，知道為何而戰。他話鋒一轉，直言「盧秀燕大家太神話她了」，盧的問題很多，最重要的是土地利益，台中市有非常多土地炒作的問題，年輕人買不起房子，社會住宅卻被賣給財團，綜合評估之下，民進黨很有可能贏。

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