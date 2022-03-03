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    與盧秀燕3度同台 蔡其昌：300度也有可能

    中榮院長陳適安新書發表會，蔡其昌、盧秀燕同台參加。（記者蔡淑媛攝）

    中榮院長陳適安新書發表會，蔡其昌、盧秀燕同台參加。（記者蔡淑媛攝）

    2022/03/03 21:56

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總院長陳適安在台中榮總院區舉辦新書發表會，立法院副院長蔡其昌、台中市長盧秀燕再度同台引發外界關注，被問及2人近期已經3度同台，蔡其昌笑稱「不只3度，300度也有可能！」被問及兩人有無交談，他也回說，上次在外埔，盧就問他「有幾個小朋友，還要不再生。」

    台中市國、民兩黨市長熱門人選盧秀燕及蔡其昌近期3度同台，引發話題，針對上次在外埔國中新校舍啟用、台中公義行動教會二二八追思禮同台，今天新書發表會前，蔡其昌被媒問及雙方碰面互動冷、甚少交談，他也否認及強調，「不會冷漠，我這人很熱情、不會冷漠，盧市長也可以很熱情！」

    蔡其昌也說，他與盧市長已經不只3度同台，他是立院院長，盧是台中市長，一起做對台中有助的事，如果同台讓台中人更好「我們應常同台！」

    對於年底市長選舉，蔡其昌也說，民主時代透過競爭比較，有競爭城市才有進步，適度良性競爭沒有不好，但他話鋒一轉「競爭不一定我，可能有其他優秀的人。」強調自己平常心，擔任副院長把市民交付的工作做好，讓國家、城市往前走，有幫忙跟誰同台都可以。

    對於選台中市長意願？他重申，已經說過很多次，只要黨與市民需要他「一定全力以赴、沒問題」，但他留在立院也很好、很愉快，心情坦然、隨緣。

    被問及與盧秀燕3度同台，蔡其昌笑稱「不只3度，300度也有可能！」（記者蔡淑媛攝）

    被問及與盧秀燕3度同台，蔡其昌笑稱「不只3度，300度也有可能！」（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕參與中榮院長陳適安新書發表會。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕參與中榮院長陳適安新書發表會。（記者蔡淑媛攝）

    中榮院長陳適安舉行新書發表，盧秀燕、蔡其昌等貴賓參加。（記者蔡淑媛攝）

    中榮院長陳適安舉行新書發表，盧秀燕、蔡其昌等貴賓參加。（記者蔡淑媛攝）

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