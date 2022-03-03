台中警破天九牌賭場 逮22人扣50多萬賭資

台中大里一處民宅經營職業賭場，警方逮捕22人，並查扣天九牌賭具及賭資50多萬元。（記者陳建志翻攝）

2022/03/03 18:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中市霧峰分局近日接獲民眾檢舉，大里區一處民宅近來有許多陌生民眾進出，且屋內傳來吵雜聲，懷疑開設職業賭場，員警獲報不敢大意暗中蒐證，見時機成熟出動十多名員警，將出入口、防火巷都包圍，進入屋內大喊「不要動」，當場查獲王姓主嫌及賭客共22人，並查扣天九牌賭具及賭資50多萬元，訊後將王嫌和賭客分別依賭博罪和違反社會秩序維護法送辦。

霧峰分局警方，日前接獲民眾檢舉，大里區新仁路一處透天民宅，近來經常有陌生民眾進進出出，屋內還傳來吆喝吵雜聲，懷疑有人在裡面聚賭，警方獲報不敢打草驚蛇，暗中派人到屋外蒐證，發現確實有多位民眾進進出出該間民宅，且門窗緊閉貼上塑膠袋，還安裝多支監視器，並叫飲料外送，研判經營職業賭場。

員警近日見時機成熟登門查緝，擔心賭客趁亂逃逸，事先在出入口還有附近防火巷部署10多名員警，衝進聚賭房間後，大聲喝斥「警察，不要動，蹲下」，當場在房間內查獲經營賭場的王姓主嫌及21名賭客，並查扣天九牌賭具及50多萬賭資等證物。

警方調查發現，該職業賭場為躲避警方查緝，經常變換地點，這次到大里就被警方查獲，訊後將王姓主嫌依賭博罪嫌送辦，21名賭客也依違反社會秩序維護法開罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法