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    首頁　>　臺中市

    拚台中南屯、中西區市議員 新人站出來

    國民黨中央委員吳柏動宣布參選南屯區市議員。（記者蘇孟娟攝）

    國民黨中央委員吳柏動宣布參選南屯區市議員。（記者蘇孟娟攝）

    2022/03/03 17:16

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕年底九合一選舉11月26日投票，台中市近來又有不少年輕世代拚參政，曾擔任市議員特助的國民黨中央委員吳柏勳，宣布投入南屯區的市議員選戰；餐廳老闆許瑞宏也將代表民眾黨挑戰中西區席次。

    國民黨中常會通過直轄市議員提名特別辦法，鼓勵青年及新人參選，33歲、曾擔任前台中市議員丁振嘉特助的吳柏勳宣布投入南屯區的市議員選戰，積極走踏基層拚出線。

    吳柏勳說，他是現任黨中央委員、梧棲青工會會長、南屯區後備軍人協會總幹事，還身兼台中市夜市慈善會的副總幹事，集結小攤商的力量，一起關懷弱勢，長期投入服務地方。

    他說，國民黨現在需要的不只是年輕人的選票，還需要更多像他一樣的年輕人投入選舉，傳承和改造有百年歷史的大黨，他雖是首次投入選舉的政治新兵，會努力打拚服務鄉親，也希望選民在黨初選民調時，給年輕人一個參政和打拚的機會。

    至於代表民眾黨角逐中西區的許瑞宏說，他在中西區長大、創業，對舊城生活有深厚感情，過去不曾有參政想法，但在職場上奮鬥多年後，看到曾經繁華的家鄉人口持續外流，這兩年又受到疫情重擊，即使努力打拚也不一定有收穫，讓他決定脫離舒適圈，參與選舉推動改變，提出「巷仔內的力量」作為選戰起點，盼藉發揮街道巷弄的特色，發展「巷弄經濟」，讓中西區成為充滿生活氣味又極富潛力的觀光亮點。

    許瑞宏不少參選看板上架，意外引起像「半澤直樹」的討論，許瑞宏說，他沒有堺雅人那麼帥，但他是素人參政，盼發揮半澤直樹「不再沉默忍受」、「渴望改變成真」的精神，也要在家鄉帶動改變的力量。

    餐廳老闆許瑞宏看板意外引起像半澤直樹討論。（民眾黨提供）

    餐廳老闆許瑞宏看板意外引起像半澤直樹討論。（民眾黨提供）

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