后里區游泳池無溫水 冬天水溫15度冷吱吱

后里游泳池缺乏溫水泳池，泳客冬天不敢下水。（記者張軒哲攝）

2022/03/03 16:30

〔記者張軒哲／台中報導〕近年許多游泳池主打恆溫泳池，冬天也能下水，但后里區游泳池，外觀美侖美奐，有標準泳池、SPA池、兒童池、烤箱斥資1億元打造，號稱五星級游泳池，但因為冬天水溫15度，讓下水的泳客冷到發抖，立委楊瓊瓔今日邀集相關單位會勘，爭取三組熱泵設備系統經費，體育署允諾盡速核定加熱系統改善計畫經費總500萬元。

今日楊瓊瓔及台中市議員陳本添邀請教育部體育署運動設施組副組長蔡文娟、台中市政府環境保護局副局長陳政良、運動局運動產業科科長廖誼鴻、后里區長賴同一及多位里長到后里區游泳池會勘，爭取規劃增設后里游泳池加熱系統。

舊社里長林有盛指出，后里區游泳池因為冬天沒有設溫水游泳池，泳客望之卻步，也常來游泳的陳本添及后里里長楊春明說，后里游泳池有建造太陽能熱水設施，卻發揮不了功效，冬天供應熱能太少，無法供應全區遊泳池，只供應淋浴間和洗澡的熱水使用，最近水溫幾乎都在19度以下，根本就不敢下水。

一名張姓泳客說，游泳池冬天時水溫偏冷，夏天時可以游兩小時，現在冬天只能游半小時，像今天水溫約19度，銀髮族泳客甚至不來游泳，雖然曾向市府反映，但市府僅回應會積極籌措經費，來增加熱棒的設施改善，但一直沒有具體改善。

蔡文娟說，將后里區現有游泳池改善為具有加熱設備的溫水游泳池，近日就會核定加熱系統改善計畫總經費500萬元，體育署補助計畫經費350萬元，市府自籌經費150萬元，讓整個游泳池的設備堪稱完善。

楊瓊瓔說，一般溫水游泳池水溫約攝氏在26度上下，不過，因為后里游泳池加熱設備不足全年都是冷水，在寒冷冬天游泳常像拔雞毛般凍得「吱吱叫」。后里游泳池將在今年下半年冷改溫，整建經費500萬元，增設熱泵系統，啟用後將可帶動更多銀髮族及女性族群參與率，冬天也可以游泳囉！

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