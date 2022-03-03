為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中41.5萬戶停電 中午全部恢復供電

    今天上午全台大停電，豐原區圓環東路、市政路口號誌不亮，警方到場指揮。（記者蔡淑媛翻攝）

    今天上午全台大停電，豐原區圓環東路、市政路口號誌不亮，警方到場指揮。（記者蔡淑媛翻攝）

    2022/03/03 13:26

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕高雄興達電廠開關場發生事故造成跳機，上午9點07分造成全台各地發生停電，台中市包括清水、大肚、大甲、豐原、烏日、龍井、北屯、南屯、大里、太平都停電，台電台中區處統計全市停電饋線共170條，停電戶數約41萬5千戶，台電緊急搶修後於上午11點28分全部復電。

    中市有清水、大肚、大甲、豐原、烏日、龍井、北屯、南屯、台中工業區（11、37及42路）、豐洲、太平、關連大甲幼獅等工業區及轄管5處商圈（大雅學府、豐原復興、梧棲、大里、東海藝術街周邊）停電；此外，中科園區電力降載，其餘精密科學園區、大里工業區、中港及潭子產業園區皆無停電，另台中市20家急救責任醫院均未受影響。

    台電說明，今日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。

    台電表示，此事故造成全台停電戶數共計約549萬戶，經緊急搶修，目前已復電約400萬戶（已逾7成），包括雲林以北地區已全數復電，其他149萬戶正積極搶修中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    故障造成全台大停電 興達發電廠出面致歉
    2022/03/03 13:21

    故障造成全台大停電 興達發電廠出面致歉
    中火將「火力全開」？ 盧秀燕避談
    2022/03/03 13:16

    中火將「火力全開」？ 盧秀燕避談

    細品最美捷運 探索周邊小確幸
    快看帳單！全台無預警大停電 「黃金H組」不受影響
    2022/03/03 13:12

    快看帳單！全台無預警大停電 「黃金H組」不受影響
    全台大停電 台南停電影響戶數逾30萬戶
    2022/03/03 13:09

    全台大停電 台南停電影響戶數逾30萬戶

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播