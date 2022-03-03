台中41.5萬戶停電 中午全部恢復供電

今天上午全台大停電，豐原區圓環東路、市政路口號誌不亮，警方到場指揮。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/03/03 13:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕高雄興達電廠開關場發生事故造成跳機，上午9點07分造成全台各地發生停電，台中市包括清水、大肚、大甲、豐原、烏日、龍井、北屯、南屯、大里、太平都停電，台電台中區處統計全市停電饋線共170條，停電戶數約41萬5千戶，台電緊急搶修後於上午11點28分全部復電。

中市有清水、大肚、大甲、豐原、烏日、龍井、北屯、南屯、台中工業區（11、37及42路）、豐洲、太平、關連大甲幼獅等工業區及轄管5處商圈（大雅學府、豐原復興、梧棲、大里、東海藝術街周邊）停電；此外，中科園區電力降載，其餘精密科學園區、大里工業區、中港及潭子產業園區皆無停電，另台中市20家急救責任醫院均未受影響。

台電說明，今日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。

台電表示，此事故造成全台停電戶數共計約549萬戶，經緊急搶修，目前已復電約400萬戶（已逾7成），包括雲林以北地區已全數復電，其他149萬戶正積極搶修中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法