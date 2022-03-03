中火將「火力全開」？ 盧秀燕避談

高雄電廠事故造成全台大停電，中火是否「火力全開」發電引關注，對此台中市長盧秀燕避談，僅強調「第一時間救災要緊」。（市府提供）

2022/03/03 13:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕高雄興達電廠事故造成全台大停電，南電無法北送，原本因近來空品不佳降載中的台中火力發電是否因此增加發電引關注，台中市長盧秀燕今避談中火，僅表示「了解中」；她強調，停電讓民眾生活日常受影響，「第一時間救災要緊」；全台各電廠運作情況會繼續向經濟部及台電了解掌握。

台中市這兩天受境外污染物及環境風場弱影響，空氣品質不佳，今日不少測站達「橘色提醒」甚至「紅害」等級，民眾一早出門均感受到天空白茫茫一片，大嘆空品差到無法視而不見，也有人問「說好的空氣換新呢？」

儘管台中市環保局表示，中火已配合空品情況執行降載減排措施；但上午高雄電廠事故造成全台大停電，不少台中人擔心，南電無法北送下，中火是否會「火力全開」穩定供電，讓空品更糟。

台中市長盧秀燕今在召開停電緊急應變會議後，被問及因高雄電廠發生事故，南電無法北送下，應降載的中火發電量是否增加，她僅說，「了解中」，市府會繼續向經濟部、台電及中火了解各地電廠運作情形。

另再被問及是否擔心因南電無法北送下，中火「火力全開」，盧秀燕避談，僅表示台灣長期的能源問題要再了解、檢討，停電讓很多民眾日常受影響，包括有人受困電梯、工廠運作連帶受影響，「第一時間救災要緊」，讓民眾受影響程度降到最低。

台中市環保局長陳宏益則指出，台灣的發電廠發電量均沒有問題，中火應能降載到35%，但目前降載不到一半發電量，這次高雄電廠事故，南電不能北送，盼勿中電北送，應全台電廠通盤調度因應。

陳宏益指出，台電這幾次出現供電狀況多是出在輸配電系統有問題，建議應加速協助台電更新相關系統穩定供電。

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