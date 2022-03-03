因應停電台中開設二級應變中心 出動400警力指揮交通

全台大停電，台中開設二級應變中心出動400警力指揮交通。（圖：市府提供）

2022/03/03 12:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今早傳出全台大停電，台中也有不少區域斷電，台中上午10點開設二級應變中心，台中市長盧秀燕11點召開緊急應變會議，指出，全市受停電影響有56處路口交通號誌受停電影響，出動逾400警員及義交協助指揮交通及預防治安，另消防局接獲通報6起民眾受困電梯，均已順利排除；此外，有兩所學校因電力中斷無法製備營養午餐，教局已協助訂餐解決，學生不會餓肚子；儘管台電表示已在上午11點28分恢復台中供電，但盧秀燕說，有些電器裝置啟動需要時間，決議暫不裁撤二級應變中心，要求各局處加強巡檢、密切注意，持續掌握復電狀況。

盧秀燕指出，上午傳出大停電消息後，市府10點即開設二級應變中心，她也第一時間連繫警察局、消防局及交通局，了解是否對市民造成重大影響，除警察局在第一時間就派出400警力協助維持56處受影響交通號誌及治安外，消防局也緊急出動協助受困電梯民眾脫困。

交通局回報台中捷運綠線均有供電備援系統，捷運正常營運，未受影響；另有7處委外民間停車場自動系統停擺，但也均改人工作業開放進出；交通局指出陽明大樓停車場稍早曾短暫跳電，目前已恢復正常供電；崇德拖吊場及裁決處接受停電影響，已改採人工作業。

交通局指出，號誌部分，目前接獲應至少有8個行政區（大里、霧峰、豐原、大肚、烏日、清水、沙鹿、梧棲）部分路口號誌受停電影響；交通局目前共有58處路口號誌佈設不斷電系統（UPS），目前已啟用4處（大雅交流道周邊，環中/中清，大雅交流道/環中，中清/大雅交流道，環中東/復興），其餘路口已協請警力協助指揮車流。

經發局表示，目前收到停電區域有清水、大肚、大甲、豐原、烏日、龍井、北屯、南屯、台中工業區（11、37及42路）、豐洲、太平、關連大甲幼獅等工業區及轄管5處商圈（大雅學府、豐原復興、梧棲、大里、東海藝術街周邊）停電；此外，中科園區電力降載，其餘精密科學園區、大里工業區、中港及潭子產業園區皆無停電，台電公司陸續查修中。

市場方面，大雅市場、豐原市場及沙鹿市場沙田路及新興街1樓店鋪區受停電影響，大肚市場、清水第一、清水第二、梧棲第二市場有停電但已復電，其餘市場供電正常；此外，衛生局補充，台中市20家急救責任醫院均未受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法