境外污染天空灰濛濛 中市空品亮紅燈

今天天空灰濛濛，台中市16個測站幾乎是橘燈，大里、霧峰站更是亮起紅燈。（記者蔡淑媛攝）

2022/03/03 10:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天天空灰濛濛，在戶外待不久就眼睛痛、鼻子癢，台中市16個測站幾乎是橘燈，大里、霧峰站更是亮起紅燈，從昨天受境外污染物影響，西半部空品呈橘色提醒等級，指標污染物為細懸浮微粒，台中火力發電廠配合執行降載減排措施，10部機組進行降戴減半發電。

環保局表示，東北季風挾帶境外污染物南下影響台灣 3日東北季風及境外污染稍減弱，環境風場逐漸由東北轉偏東風，西半部易有污染物累積，空氣品質有轉差疑慮，呈現橘色提醒等級。

環保局指出，市府將持續監控台中市空氣品質並執行應變作為，包含通知前30大固定污染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動稽查人員加強污染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高污染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，以減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息，另中火也已於今晚17時起配合執行降載減排措施、中龍公司則除部分製程已配合空品不良好發期間進行歲修，煤灰礦泥拌合場明日也將配合停產。

環保局提醒，空氣品質受到地形及氣候影響，不確定性高，建議民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。欲掌握空品即時狀況，可至《環保局空氣品質監測網》（http://bit.ly/1PYK6fP） 或《環保署空氣品質監測網 》（http://airtw.epa.gov.tw/ ）查詢，隨時掌握做好自我防護。

今天天空灰濛濛，台中市16個測站幾乎是橘燈，大里、霧峰站更是亮起紅燈。（翻攝自環保局官網）

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