台中非法代收垃圾服務 環保局：新型環保犯罪手法

非法廢棄物清除業者在各大社群網站刊登廣告招攬生意，提供「台中代收垃圾」等服務。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/03/02 21:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中市近來有不肖業者在各大社群網站刊登廣告招攬生意，提供「台中代收垃圾」等服務，以低價承攬清運一般事業廢棄物，卻私將廢棄物倒環保局垃圾車、而數量龐大或營建事業廢棄物則隨意丟棄，或焚燒、掩埋等非法處理，針對新型環保犯罪手法，環保局去年查獲3家非法業者移送法辦、開罰，並呼籲民眾候切勿委託非法業者，以免觸法，最高可開罰上30萬元。

環保局在去年查獲3家非法清除處理廢棄物業者，未領有合格公民營廢棄物清除處理許可文件，分別向10多家向小吃、餐廳等業者低價招覽生意後，1家將廢棄物由員工及工讀生配合環保局各區清潔隊，丟到垃圾車清運，2家則棄置於杳無人煙的重劃區、河川地、山區等地方，造成環境污染，依違反《廢棄物清理法》開罰6萬到30萬元，並命其停止營業，並移送法辦，可處1年到5年有期徒刑，最高可併科1500萬元罰金。

環保局環境稽查大隊長羅文龍表示，業者將廢棄物交由非法清除業者，誤以為廢棄物交付清除即無責任，但其實已違反《廢棄物清理法》，委託者可6000元到300萬元罰鍰，並令清除改善。

環保局長陳宏益呼籲，民眾勿心存僥倖、貪圖省事，不僅違法受罰得不償失，更危害居住的家園。民眾如有廢棄物清除處理需求，可至行政院環境保護署清除處理機構服務管理資訊系統（https://wcds.epa.gov.tw/WCDS/default.aspx）查詢合法清除處理機構協助清理。

非法廢棄物清除業者收取委託者垃圾。（記者蔡淑媛翻攝）

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