郵差總是送錯信 台中民眾不堪其擾氣炸

台中大肚陳姓民眾，家裡多次收到同樣是21-7號，但其實是附近另一位住戶家中的信件，讓他很困擾。（記者陳建志攝）

2022/03/02 20:02

〔記者陳建志／台中報導〕台中大肚區一位陳姓民眾，這幾年多次收到附近另一條巷子，同樣是21-7號住戶的信件，曾向投遞信件的郵差反應仍然沒有改善，今天再度收到一封註明「私人信函非收件人請勿拆封」的別人信件，因一再發生決定打電話向大肚郵局反映，沒想到電話不斷轉接仍無法找到對口單位，氣得向媒體投訴。

這名住在大肚區沙田路一段的陳姓民眾表示，自己住在這裡已經很多年，但最近4、5年來，已經多次收到附近另一條巷子，但最後號碼都是21-7號住戶的信件，包括電話費、帳單、通知單，讓他很困擾。

陳姓民眾表示，每次收到只能等郵差送信來時轉交，但因為郵差來的時間不固定，且他不是每天在家，無法及時轉交，因他住在這裡很久，雖然信件上的地址已經整編成新的地址，但他知道就在距離住處約6、700公尺的另一條巷子，所以有時擔心是重要信件超過時效也會自己拿去投在信箱。

陳姓民眾表示，今天又收到一封同樣21-7號，外面寫著「私人信函，非收件人請勿拆封」的別人信件和家裡的電信局帳單一起投遞在信箱，因已經不是第一次，決定打電話到大肚郵局反映，結果電話轉來轉去最後斷線找不到對口單位，讓他氣得決定向媒體投訴。

大肚郵局稽查吳豐裕表示，發生這樣的錯誤確實不應該，研判可能是郵差在上架排信時，看到地址最後都是21-7號就將信放在一起，才會發生不同巷卻同號的信投遞到陳姓民眾家，對於造成陳男的困擾表示歉意，將會登門說明、致歉，也會向所有郵差再次宣導，務必要將信送到正確的地址。

台中大肚陳姓民眾，家裡多次收到同樣是21-7號，但其實是附近另一位住戶家中的信件（上），讓他很困擾。（記者陳建志攝）

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