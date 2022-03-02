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    首頁　>　臺中市

    蔡其昌、林佳龍為子弟兵互槓？台中市議員二選區提名生變

    林佳龍推出自己子弟兵林佳儀（右），但今天中執會面臨席次變數，林佳儀能否順利提名也有變。（圖:林佳儀提供）

    林佳龍推出自己子弟兵林佳儀（右），但今天中執會面臨席次變數，林佳儀能否順利提名也有變。（圖:林佳儀提供）

    2022/03/02 19:00

    〔記者唐在馨／台中報導〕民進黨中執會今天開會，原本台中市黨部已決定在台中市議員第二選區要提名3席，未料立委蔡其昌辦公室主任陳大鈞提案要求在實力原則下改成2席，此提案勢必造成林佳龍子弟兵林佳儀的出線生變，正國會系統中執委也出聲反對，最後出動主席蔡英文裁示，台中二選區提名席次將由她來了解後決定。

    而這也成為全國各議員選區提名席次中，惟一討論生變的選區，台中市黨部主委李天生表示，實在不能接受地方黨部決定的席次，竟在中執會被卡，但因為是主席裁示，也只能接受，但希望主席能夠了解該選區有機會上三席，能維持原本地方決議。

    台中二選區（清水，沙鹿及梧棲），民進黨目前現任二席楊典忠及王立任，另外則是國民黨籍的議長張清照，副議長顏莉敏以及無黨籍但被視為跟民眾黨互動良好的陳廷秀，民進黨地方黨部通過提名三席，一般認為除了二位現任議員外，曾被林佳龍公開推蔫，目前屬於台灣正青成員的林佳儀，將可不必通過初選就能獲得民進黨提名。

    但這個提名方式一開始就讓立法院副院長蔡其昌非常不滿，認為該選區本屆王立任原本落選，是因為有人被解除資格才遞補，選區綠營實力不足以上三席，他不接受「硬提」三席。

    而此一論調果然在今天中執會由蔡其昌辦公室主任陳大鈞發難，而正國會所屬的林佳龍子弟兵，台中市議員曾朝榮等人則發言力挺三席決議，由於二方爭論不下，最後竟由主席，總統蔡英文裁示這一區提名席次最後交給她決定，而大家也不再說話，至於選區席次何時可以決定?大家並未追問主席。

    而此一變化也引發台中政壇議論紛紛，認為王立任是蔡其昌子弟兵，林佳儀則是林佳龍力捧的政治新血，此次提名的背後引發的是二位「掌門人」之爭，最後結果如何也更受注目。

    立委蔡其昌在二選區和現任議員王立任（左）及楊典忠（右）互動良好，今天蔡其昌辦公室主任陳大鈞要求選區恢復二席，被認為是幫蔡其昌的子弟兵王立任說話。（圖由蔡其昌辦公室提供）

    立委蔡其昌在二選區和現任議員王立任（左）及楊典忠（右）互動良好，今天蔡其昌辦公室主任陳大鈞要求選區恢復二席，被認為是幫蔡其昌的子弟兵王立任說話。（圖由蔡其昌辦公室提供）

    林佳龍派出子弟兵林佳儀要挑戰台中二選區議員，但今天中執會席次討論卻生變，如果提名二席，林佳儀可能要挑戰二位現任者才能過關。（記者唐在馨攝）

    林佳龍派出子弟兵林佳儀要挑戰台中二選區議員，但今天中執會席次討論卻生變，如果提名二席，林佳儀可能要挑戰二位現任者才能過關。（記者唐在馨攝）

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