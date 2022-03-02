台中科博館花崗石路面提醒減速 卻釀3年40起機車打滑自摔

莊競程（右1）、陳文政（右2）指科博館花崗石路面造成行經車輛激烈搖晃、下雨時機車打滑。（記者蔡淑媛攝）

2022/03/02 18:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北區自然科學博物館與植物園之間磚路面，鋪設了花崗石路面，路面凹凸不平提醒車輛減速，保護穿梭兩館的行人，但近年車流增加，行經車輛激烈搖晃、下雨時機車打滑，近3年來已有40多件機車騎士「犁田」自摔，立委莊競程今天舉行聯合會勘與市議員陳文政現勘，市府養工處允諾與科博館找出煞車不及路段，共同全面改善。

莊競程指出，科博館前西屯路自健行路至博館路段，長307公尺、寬20公尺，使用紅磚式鋪面，完工逾20年，摩擦係數降低，經常發生機車自摔，網友揶揄該路段為「地震路」，相當恐怖，服務處接獲包括市議員陳文政等多人陳情，也與賴佳微議員團隊共同會勘，希望早日改善。

根據科博館統計，近3年共發生40件機車自摔事件，另警方調查，2020年發生A2事件有12件、2021年發生A2事故有15件，莊競程希望地方政府與中央共同合作，如需中央奧援，將協助爭取補助經費，儘速改善道路鋪面，以確保行車與行人安全。

建設局養工處長彭岑凱指出，健行路至博館路段道路的限速30公里，民眾大都超速，因使用時間長久，尤其紅綠燈口前易發生打滑、摔車現象，會與交通局、科博館研究，挑出哪幾個路段屬於煞車不及，做全面性的改善。未來改善設計方案出爐，將視經費多寡，協助科博館分擔經費，確保民眾行車安全。

羅偉哲說，1999年植物園開園時，從健行路至博館路的西屯路段完全沒有交通號誌，觀眾在植物園與場館之間穿梭頻繁，當時顧及行人穿越道路安全，希望行經車輛減速，道路鋪面才使用地磚式鋪面。

莊競程（右1）、陳文政（右2）指科博館花崗石路面造成行經車輛激烈搖晃、下雨時機車打滑。（記者蔡淑媛攝）

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