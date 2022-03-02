優雅是怎回事？ 這國小讓學生化身小紳士、小淑女學西餐禮儀

重慶國小國際教育課讓學生化身小紳士、小淑女英語點餐及學西餐禮儀。（圖由重慶國小提供）

2022/03/02 16:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市重慶國小推動國際教育課程，讓學生了解國際化、全球化趨勢，最近學校讓六年級學生規劃西餐餐桌禮儀課程，學生從服裝儀容開始，男生須穿襯衫，女生著裙裝，用英語點餐再學習用餐禮儀，學生化身小紳士及小淑女隆重上課，體驗完用餐細嚼慢嚥、不大聲喧嘩的用餐禮儀後，不少人學生直呼終於明白「優雅是怎回事」。

重慶國小為讓學生從生活體驗中學習國際教育課程，特地針對六年級學生設計融合服儀、用餐禮儀及英語教學的體驗式課程，男學生一律穿襯衫、打領帶搭深色長褲，女學生則著洋裝或套裝，學生化身小紳士及小淑女後，不須老師特別叮囑，多數學生動作自然就「優雅」不少。

配合活動，英語老師張茹倫課堂中教導西餐的各種餐點名稱、讓學生練習用英語來點餐或學習擔任服務員詢問客人等，教師楊琇如及張維翔則是指導餐桌禮儀，包括刀叉的擺放方式、刀叉的使用方式、應注意的禮節、用餐細嚼慢嚥、不大聲喧嘩、餐點上菜的順序等，讓學生全方位學習西餐餐桌禮儀。

多數學生均指出，因為平時很少穿著如此正式，對課程十分期待，最緊張的是要用英語點餐，有人緊張到忘了如何英語點餐，中文脫口而出，幸好同學間立刻神救援；也有人點雞肉排餐，直說，平時都習慣大口吃肉，但拿了刀叉加上穿著正式，只能慢慢把肉切一小塊再進食，感覺餐點變得更高級。

也有人分配到擔任服務員幫忙桌邊服務，也說，以前到餐廳用餐對服務人員沒有特別印象，自己學習點餐上菜後才體會到服務員的辛苦，學生多對體驗式課程感覺新鮮有趣且難忘。

重慶國小校長胡秀美指出，學習應該從生活中實踐，盼藉體驗活動讓學生從學習西方餐桌禮儀，更了解中西方文化的不同及服務他人的精神。

重慶國小國際教育課讓學生化身小紳士、小淑女英語點餐及學西餐禮儀。（圖由重慶國小提供）

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