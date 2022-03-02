高接梨穗寒害現金救助 中市即起至3/11受理申請

東勢地區高接梨穗受寒害影響受損。（記者張軒哲攝）

2022/03/02 16:21

〔記者張軒哲／台中報導〕今年2月寒流造成台中市東勢地區高接梨穗嚴重受損，經市府農業局會同農委會中區分署及台中區農業改良場現勘，確認損害率已達救助標準，農委會公告，台中市為今年2月寒流農業天然災害現金救助地區，高接梨穗損害率逾20%者每公頃救助6萬元，農民可自即日起至3月11日止向受災地的區公所提出申請。台中市長盧秀燕表示，台中市政府農業局已編列預算，如果有高接梨因寒害受損的農友們，可以向當地區公所申請現金救助。

2月底寒流一波波來襲，台中市不少農作物因低溫引起的災情多有延滯顯現的情形，梨穗嫁接後，歷經砧穗癒合、萌芽、開花、授粉、胚株發育及著果等過程，容易受到溫度與雨水的影響。台中市府農業局指出，發現高接梨穗部分花序萎凋、著花不良、果梗黃化、假性著果及著果率偏低等，台中市受災面積逾421公頃，平均受損程度超過30%。

農業局今日表示，農民高接梨穗損害率達20%以上者，每公頃救助額度為6萬元，農民可自即日起至3月11日止攜帶國民身分證及存款簿，向受災地的區公所提出申請，申請人為土地所有權人，應附土地登記謄本，如申請人非土地所有權人，應附土地登記謄本，並檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不受理。此外，農業局另補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災農民儘速復耕。

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