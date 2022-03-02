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    台中明道中學電腦出包 950名國三生數學崩潰重考

    台中明道中學因學校電腦出包，導致校內數學競試答案卡資料不見，今天安排重考，引發部分學生抱怨不公平。（記者陳建志攝）

    台中明道中學因學校電腦出包，導致校內數學競試答案卡資料不見，今天安排重考，引發部分學生抱怨不公平。（記者陳建志攝）

    2022/03/02 14:48

    〔記者陳建志／台中報導〕台中私立明道中學2月中舉行校內國三學業競試，沒想到答案卡的資料卻在電腦進行系統更新時遭刪除，其中國、英、社會、自然經重新讀卡都救回，數學因答案卡已經發給學生無法收回，校方經開會討論決定今天下午重考選擇題，因成績占校內直升高中成績約10多%，讓部分學生抱怨不公平，副校長陳炤華表示，重考是經過評估相對公平的補救方法，對家長和學生感到抱歉。

    明道中學針對國三學生舉行3次的學業競試，第一次在上學期，第二次為2月14、15日，最後一次在3月下旬，沒想到2月中旬這次，因電腦出包，造成數學科要重考選擇題，讓不少學生哀號，還上網爆料。

    明道中學副校長陳炤華表示，2月中旬考完試後進行讀卡，沒想到2月17日閱卷中心工程師在進行系統更新時，電腦出現多次錯誤，經障礙排除後，系統卻產生不正常回寫，導致Server裡面資料指引的Index檔不見了，也因索引資料被消除，找不到學生的答案卷資料。

    陳炤華強調，校方在2月18到20日連續三天協同外部廠商努力想救回資料，但都沒有成功，因這次是仿會考的國、英、數、社會、自然測驗，其中國、英、社會、自然，因都是選擇題，因此緊急重新讀卡順利把資料都復原，只有數學是選擇題和手寫題答案在同一張，讀完卡後就把答案卷交給老師批改，並發還給同學進行檢討，因此無法追回重新讀卡。

    陳炤華表示，確定資料救不回來後，多次開會討論補救方案，決定｢重考數學科選擇題｣是最能確保成績計算公平性，且是對同學直升成績計算影響最小的作法，並在23日發出說明書和道歉信跟家長說明，決定今天的第五、六節週會時間舉行國三數學的選擇題重考，大部分家長和學生都能體諒，但可以理解部分同學有情緒。

    明道中學副校長陳炤華（中）對於電腦出問題重考向學生和家長致歉，但強調這是評估後對學生相對公平的作法。（記者陳建志翻攝）

    明道中學副校長陳炤華（中）對於電腦出問題重考向學生和家長致歉，但強調這是評估後對學生相對公平的作法。（記者陳建志翻攝）

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