為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    大甲高中學測2人數A滿級分 陳禾儒可望錄取醫學系

    大甲高中學測成績佳。（記者張軒哲攝）

    大甲高中學測成績佳。（記者張軒哲攝）

    2022/03/02 14:26

    〔記者張軒哲／台中報導〕大學學測成績公布，大甲高中表現亮眼，共15人次單科滿級分，是去年的2.5倍，成績大幅成長，其中陳禾儒包辦國文、數學A、數學B及自然4科滿級分，合計60級分、英文則是達頂標的14級分，以自然組科系採計的四科成績為59級分，可望錄取醫學系、牙醫系或台大電機系。

    大甲高中今日指出，號稱史上最難的數學A滿級分全國僅789人，其中大甲高中佔2人，陳禾儒及蕭亦傑拿下15級分滿級分，表現十分優異。家長會長謝東達今日代表家長會致贈獎學金給滿級分的同學，嘉許學生的優異表現。

    陳禾儒喜歡思考，在班上總是喜歡坐在最後一排，這樣可以有比較開闊的空間；他強調自己上課非常專注，會提前預習上課進度，甚至超前老師的教學進度，將時間做有效率的利用。除了專注在課業，會自己填詞譜曲，彈奏鋼琴，並發揮所長幫班上話劇比賽寫作劇本，他考慮志願時希望選擇交通方便的學校，這樣上大學後可以常回來探望祖父母。

    另一位數學A滿級分的蕭亦傑升上高中對數理方面很有興趣，高二、高三選讀化學選修課程，參加自然科學研究社，是個聰明有想法的學生。李品萱喜歡旅行拓展視野，曾經一個人完成長途旅行，旅行中的見聞成為國文作文書寫時的元素與題材，獲得國文滿級分；英文滿級分的洪渝茹突破自我獲得佳績，潘翊嘉鐵道文化著迷，就讀自然組的他具有人文情懷，社會科考取滿級分。

    大甲高中校長蕭建華表示，今年的學測成績優異，要歸功於老師對同學們的辛勤教導。恭喜陳禾儒自然組科系採計的四科成績，可錄取醫學系。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》教育部應儘速避免連續兩年的學測數學大怒神
    2022/03/02 09:50

    自由開講》教育部應儘速避免連續兩年的學測數學大怒神
    學測數A爆難 屏東潮州高中1人滿級分
    2022/03/01 20:31

    學測數A爆難 屏東潮州高中1人滿級分

    八點檔天王天后曝瘦身「關鍵時機」
    大學學測成績出爐 斗六高中2人四科滿級分
    2022/03/01 18:22

    大學學測成績出爐 斗六高中2人四科滿級分
    嘉女學測成績公布 4科最高59級分、27人54級分以上
    2022/03/01 18:14

    嘉女學測成績公布 4科最高59級分、27人54級分以上
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播