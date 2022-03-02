大甲高中學測2人數A滿級分 陳禾儒可望錄取醫學系

大甲高中學測成績佳。（記者張軒哲攝）

2022/03/02 14:26

〔記者張軒哲／台中報導〕大學學測成績公布，大甲高中表現亮眼，共15人次單科滿級分，是去年的2.5倍，成績大幅成長，其中陳禾儒包辦國文、數學A、數學B及自然4科滿級分，合計60級分、英文則是達頂標的14級分，以自然組科系採計的四科成績為59級分，可望錄取醫學系、牙醫系或台大電機系。

大甲高中今日指出，號稱史上最難的數學A滿級分全國僅789人，其中大甲高中佔2人，陳禾儒及蕭亦傑拿下15級分滿級分，表現十分優異。家長會長謝東達今日代表家長會致贈獎學金給滿級分的同學，嘉許學生的優異表現。

陳禾儒喜歡思考，在班上總是喜歡坐在最後一排，這樣可以有比較開闊的空間；他強調自己上課非常專注，會提前預習上課進度，甚至超前老師的教學進度，將時間做有效率的利用。除了專注在課業，會自己填詞譜曲，彈奏鋼琴，並發揮所長幫班上話劇比賽寫作劇本，他考慮志願時希望選擇交通方便的學校，這樣上大學後可以常回來探望祖父母。

另一位數學A滿級分的蕭亦傑升上高中對數理方面很有興趣，高二、高三選讀化學選修課程，參加自然科學研究社，是個聰明有想法的學生。李品萱喜歡旅行拓展視野，曾經一個人完成長途旅行，旅行中的見聞成為國文作文書寫時的元素與題材，獲得國文滿級分；英文滿級分的洪渝茹突破自我獲得佳績，潘翊嘉鐵道文化著迷，就讀自然組的他具有人文情懷，社會科考取滿級分。

大甲高中校長蕭建華表示，今年的學測成績優異，要歸功於老師對同學們的辛勤教導。恭喜陳禾儒自然組科系採計的四科成績，可錄取醫學系。

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