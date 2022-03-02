這不是我的錢！領1.8萬忘拿 在地20年警憑照片找到白髮嫗

老婦領完錢在超商稍事休息，離去時遺漏了款項。（警方提供）

2022/03/02 12:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一名獨居的八旬老婦，上週五到超商提款機領了1.8萬元，坐在超商稍事休息後即離開並將錢遺漏在此，在地服務超過20年的警員白國佑，隨即根據老婦照片請認識的人際脈胳指認，果然沒多久就找到失主，未料有失智症狀的她壓根忘了這回事，白員最後親自將款項送上門發還，暖舉獲好評。

台中市第五分局四平派出所當天上午接獲轄內超商報案，表示店員稍早在整理顧客座位區時，發現桌子上憑空多出一疊1.8萬元的現金，經詢問現場客人均無人認領，只得報警求助；白員受理此案後，經積極調閱超商監視器，發現失主是一名滿頭白髮的老婦。

原來她當時在超商提款機領錢出來後，便坐在超商的座位區休息，隨即便遺漏在超商內離去，惟監視器畫面僅知老婦容貌，無法得知相關年籍及聯絡方式，白員只好先將錢依遺失物受理，但為尋得該名老婦，在地服務超過20年的他透過各種方式及人脈詢問各里鄰長，地方士紳。

終於皇天不負苦心人，有地方鄉親剛好認出該名老婦，係同住於同一社區內，進一步得知失主是82歲的翁姓老婦，未料進一步聯繫時，她壓根不知道自己忘了錢，還說不是我的，不願來派出所認領，白員最後索性將這筆款項帶往老婦的住處發還，原來她患有失智症且獨居，當時領完錢便忘了，所幸警方積極查找並將錢發還，暖舉也讓鄰居們大為稱讚。

白員將這筆款項帶往老婦住處發還。（警方提供）

白員暖舉讓老婦鄰居們也相當稱讚。（警方提供）

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