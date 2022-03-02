中市議會臨時會14日召開 民進黨鎖定虐嬰案、囤房稅調漲案

中市議會臨時會14日召開，在民進黨要求下，專案報告召開兩天（記者蘇金鳳攝）

2022/03/02 12:39

［記者蘇金鳳／台中報導］台中市議會今天召開程序委員會，將於3月14日召開10天的臨時會，在民進黨堅持下，專案報告由1天增加2天，民進黨團總召江肇國表示，要求加開一天是要回應社會這段時間，市民對市府施政諸多市政的質疑，會會提出虐童案、囤房稅改善及大甲鎮瀾宮的董監事選舉爭議等議題，但將以虐嬰案後續查處情況列為優先；國民黨書記長吳瓊華表示，會以民眾需求為優先，如公托公幼及路平等。

台中市議會程序委員會昨天通過3月14日至3月23日召開臨時會，但由於原排定議程只有1天專案報告，民進黨市議員林德宇則要求市府這段時間施政問題很多，只安排1天不夠，要求再增加1天。

民進黨市議員賴佳微、蔡耀頡、黃守達、吳敏濟等人也都認為，距離去年底定期會結束至今，市民對台中市有很多重要市政問題都有存疑，要求市府說清楚。

國民黨市議員黃健豪、張瀞分、朱暖英、林汝洲則都表示，若要開專案報告，可在定期會再安排，定期會有更多時間可以討論，臨時會只有10天，要增加1天來討論有其困難。

賴佳微則不高興的表示，民進黨要初選都不怕，國民黨在怕什麼，她更建議10天的臨時會再加開1天。

最後議長張清照裁示，仍維持10天，但加開1天專案報告，將第一天報到日修改為報到後立即召開大會，如此就可多安排一天專案報告，國、民兩黨各提3案，無黨及超黨派各提1案，2天專案報告一天討論4案。

民進黨團總召江肇國表示，這次臨時會專案報案增加為兩天，是要回應社會這段時間，市民對市府施政諸多市政的質疑，期待市政府要有好的及正面的回應，包括虐童案、 囤房稅的改革，也包括中二選區補選以來的清泉岡產業園區、大甲鎮瀾宮的董監事選舉爭議，台中市捷運進度、大車站、水湳轉運中心多次流標市府如何因應，皆會爭取列在臨時會專案報告中，會求市府說清楚講明白。

江肇國表示，因藍綠各黨團只能提出3個，民進黨會優先挑出3個迫切的議題，如虐童案後續查處，其他在排在下次的定期會。

國民黨團書記長吳瓊華表示，目前市府施政有些問題要檢討，對對市民有利議題，如公托公幼及路平專案都可能提出。

民進黨總召江肇國（右二）指要求加開一天專案報告是因應民眾對近日市政問題的質疑（記者蘇金鳳攝）

國民黨書記長吳瓊華（右三）指專案報告一天足夠，其他可安排在定期會進行（記者蘇金鳳攝）

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