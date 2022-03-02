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    清水眷村首部專書《方寸之間》探大時代的動人篇章

    《清水眷村‧方寸之間》是臺中市政府文化局第一本清水眷村專書。（記者張軒哲攝）

    《清水眷村‧方寸之間》是臺中市政府文化局第一本清水眷村專書。（記者張軒哲攝）

    2022/03/02 10:36

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府文化局在眷村文化保存專家學者與團隊共同合作策劃下，日前出版清水眷村第一本專書《清水眷村‧方寸之間》，透過清水眷村的歷史紀錄和六位原眷戶的生命故事，為過往眷村生活留下令人動容的篇章。

    台中市文化局今日表示，《清水眷村‧方寸之間》一書記錄了清水地區的眷村發展故事和生活特色，包括原眷戶及本省家庭的生活記事，內容豐富精彩。書籍的印刷裝幀風格也展現溫潤質樸的風格，令人愛不釋手，期待大眾藉由他們的生命歷程，看見不一樣的人生意義，也瞭解清水眷村的前世今生。

    長期為眷村文化保存努力的第二代原眷戶仝長春，在書中分享了一段關於老兵王伯伯回家的故事。他説，王伯伯當年在中國已有妻兒，因戰事隻身來臺，始終想回到家鄉卻苦無機會，直到年老病重時，他請求仝長春先生幫助他回家。「天哪，給我出這個難題！」仝長春苦笑，但最終他仍竭盡心力幫助王伯伯回到家鄉。在大時代的曲折下，有許多像王伯伯這樣的故事，唯有透過書籍的記錄和流傳，才能保存重要的眷村記憶與歷史。

    文化局指出，未來將持續推動清水眷村文化園區的修復工作，並進行眷村文化的記錄保存與整理。清水眷村文化園區於今年成立服務中心，除提供遊客服務外，也設有眷村書籍閱讀區，同時辦理許多體驗活動、展覽、講座、市集等。《清水眷村‧方寸之間》一書目前已在清水眷村文化園區服務中心、臺中市立圖書館及電子書平臺上架，歡迎民眾細細品讀清水眷村的生命故事。

    民眾閱讀《清水眷村‧方寸之間》。（記者張軒哲攝）

    民眾閱讀《清水眷村‧方寸之間》。（記者張軒哲攝）

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