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    首頁　>　臺中市

    台中里長掛大看板熱情迎接 龐皮歐看到了：期待訪台！

    台中市中西區市議員擬參選人蕭行凱掛起看板歡迎龐皮歐訪台。龐皮歐行前發文說，「感謝這個溫暖的看板！夫人蘇珊和我期待見到你們─熱愛自由的台灣人！」 （擷取自龐皮歐臉書）

    台中市中西區市議員擬參選人蕭行凱掛起看板歡迎龐皮歐訪台。龐皮歐行前發文說，「感謝這個溫暖的看板！夫人蘇珊和我期待見到你們─熱愛自由的台灣人！」 （擷取自龐皮歐臉書）

    2022/03/02 00:42

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）將於今晚（2日）抵台展開訪問。台中市中西區市議員擬參選人蕭行凱特地掛起看板，以美國國旗為底、搭配大幅龐皮歐肖像，表達歡迎之意。龐皮歐出發前就看到了這塊看板，特別在臉書和推特發文說，「感謝這個溫暖的看板！夫人蘇珊和我期待見到你們─熱愛自由的台灣人！」

    民進黨中常會要求初選參選人，文宣不得使用蔡總統、賴副總統、行政院長蘇貞昌等選對會成員照片或影音。而台中西區昇平里長蕭行凱盼挑戰出選台中市議員，在龐皮歐訪台前掛上了與眾不同的看板，以美國國旗襯底，搭配龐皮歐照片，中間寫著大大的「Welcome」，相當引人注目。

    蕭行凱說：「利用這個機會掛上這塊看板，來歡迎我們台灣的好朋友，這位挺台抗中的前國務卿，龐皮歐先生的看板，歡迎他來到台灣。」

    龐皮歐伉儷與幕僚一行人將於台灣時間今晚7點50分抵達桃園國際機場，在台灣停留到3月5日。龐皮歐訂於3月3日晉見蔡總統，表達對台灣的支持，交換對於國際情勢發展的看法。訪台期間，龐皮歐也將接受副總統賴清德款宴、拜會立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，接受外長款宴。龐皮歐也應遠景基金會邀請，於3月4日出席演講活動，當日也規畫召開記者會，與台灣媒體互動。

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