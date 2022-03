台中里長掛大看板熱情迎接 龐皮歐看到了：期待訪台！

2022/03/02 00:42

〔記者呂伊萱/台北報導〕美國前國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)將於今晚(2日)抵台展開訪問。台中市中西區市議員擬參選人蕭行凱特地掛起看板,以美國國旗為底、搭配大幅龐皮歐肖像,表達歡迎之意。龐皮歐出發前就看到了這塊看板,特別在臉書和推特發文說,「感謝這個溫暖的看板!夫人蘇珊和我期待見到你們─熱愛自由的台灣人!」

民進黨中常會要求初選參選人,文宣不得使用蔡總統、賴副總統、行政院長蘇貞昌等選對會成員照片或影音。而台中西區昇平里長蕭行凱盼挑戰出選台中市議員,在龐皮歐訪台前掛上了與眾不同的看板,以美國國旗襯底,搭配龐皮歐照片,中間寫著大大的「Welcome」,相當引人注目。

蕭行凱說:「利用這個機會掛上這塊看板,來歡迎我們台灣的好朋友,這位挺台抗中的前國務卿,龐皮歐先生的看板,歡迎他來到台灣。」

龐皮歐伉儷與幕僚一行人將於台灣時間今晚7點50分抵達桃園國際機場,在台灣停留到3月5日。龐皮歐訂於3月3日晉見蔡總統,表達對台灣的支持,交換對於國際情勢發展的看法。訪台期間,龐皮歐也將接受副總統賴清德款宴、拜會立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮,接受外長款宴。龐皮歐也應遠景基金會邀請,於3月4日出席演講活動,當日也規畫召開記者會,與台灣媒體互動。

Thank you for this warm greeting sign! Susan and I are looking forward to being with you — the freedom-loving Taiwanese people soon! pic.twitter.com/L4iNcz2uPz