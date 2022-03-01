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    清水高中學測亮眼 15科次學生分獲15級分

    清水高中校長黃偉立（中）與學測優秀學生合影。（記者張軒哲攝）

    清水高中校長黃偉立（中）與學測優秀學生合影。（記者張軒哲攝）

    2022/03/01 18:11

    〔記者張軒哲／台中報導〕大學學測今日成績揭曉，台中市立清水高中今年仍然有不錯表現。整體而言，國文科、英文科、數學B、自然及社會科的頂前均標成績都達全國水準。高三數理班陳意舒高中3年沒有補習，靠自己努力學習，校內排名前1%，這次學測國文、英文、數學B、社會都是15級分、數學A考12級分、自然科14級分，也達全國頂標水準。

    清水高中指出，除了陳意舒之外，蔡宜貞校內排名前1%，這次學測四科56級分（國文、英文15級分、數學A12級分、自然14級分）；語文班柯佳蓉也考出國英數社四科54級分，校內排名前2%。這3位同學都應該能夠在繁星推薦中，錄取優質大學。

    清水高中指出，在單科滿級分方面，有15科次同學分別獲得15級分，相較去年，成長許多。以全國前標水準來說，四科（國英數自或國英數社）總級分達前標以上者，共有52位同學，相較於去年，在試題偏難的情況下，人數增加將近8位同學！日前參加2022年亞洲及國際物理奧林匹亞競賽國家代表隊通過初選的陳信佐同學，這次在數學A偏難的情況下，考出了13級分的優異成績，全國頂標10級分，清水高中有17位同學達頂標，近50位同學達前標以上。

    清水高中校長黃偉立表示，此次雖然不採計五科，且試題偏難，但是學校各學科仍然有不錯表現，有些學科頂前均標都達全國水準。

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