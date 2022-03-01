快筆記！中女中學測滿級分生3年未補習 分享「滿分3心法」

中女中學生林禎瑭3年未補習，學測考到滿級分分享「滿分3心法」。（中女中提供）

2022/03/01 17:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中女中學生林禎瑭3年未補習，今天學測成績出爐，她拚出國、英、數B、社會四科60滿級分，林禎瑭大方分享「滿分3心法」，包括整理自己的複習筆記、搭配大量刷題練手感，再確實訂正輔助，紮實心法讓她躋身四科60滿級分之列，未來想讀經濟及商管科系。

林禎瑭不補習，自己規劃讀書方法，像是國文除了國學常識的複習以外，會每周閱讀古文觀止3篇文章，加強文言文；英文需要大量的單字累積，她參加模擬聯合國社練習閱讀長篇英文專業性文章，累積單字量、片語；數學科每天固定算題目、訂正，培養題感；社會科和自然科也透過練寫題目檢視不會的觀念，更整理出訂正本，在考前再次複習曾經犯的錯誤，加深記憶。

她說，她的讀書心法就是自製複習筆記，搭配大量刷題再輔以確實訂正，讓她累積出紮實的實力。

此外，她還分析現在的新型考試比以往更注重「素養」，題目會出現大量的閱讀理解、題幹會更長且多了手寫題，所以多刷題目時要特別練習如何在題目中找出關鍵字，判斷應用觀念。

林禎瑭說，升學考試是長期戰爭，她也曾遭遇過幾次倦怠期，尤其在長時間高強度的讀書後，常會有強烈的煩躁感，每當出現這種焦慮時她就乾脆放自己一天假徹底放鬆，她說，千萬不要讓自己被自己訂的進度綁死，要給自己更多彈性和放鬆的時間。

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