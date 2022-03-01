中市華興虐嬰案裁罰出爐 時力吳佩芸：家長要求公告調查真相

中市府公告對華興托育裁罰，時代力量南屯區主任吳佩芸指受害家長要求公告調查真相。（記者蘇金鳳攝）

2022/03/01 17:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市社會局今公布華興托育中心的裁罰，時代力量南屯區主任吳佩芸代表受害家長表達看法，家長質疑市府目前裁罰依據的事實是否準確，市府說有5名嬰兒受虐及3名托育人員施虐，但事實上，陳情家長們近日檢視部分監視器畫面發現，應有8名不同嬰兒受虐，社會局對違反兒少權的標準是什麼，要求公告真相、政風處展開調查有無黑手及說明違反兒少權法標準為何。

社會局表示，經社工仔細檢閱監視器畫面，逐一確認比對，3名托育人員習慣性地不當照顧動作，可能傷害1歲以下尚未發育完全的幼兒，已違反兒少權法，社會局依法重罰3名托育人員各15萬元並公告姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員。

社會局並表示，基於兒少權法規定，不得揭露保護案件個資，所以無法公布調查報告，但社會局已在上週五發文給托嬰中心，要求托嬰中心必須於收文7天內舉辦家長說明會，也已主動告發3名托育人員，將相關事證送交檢調。因部分家長尚未同意社工訪視，社會局也持續積極聯繫中，以提供家長必要協助。

吳佩芸表示，家長們希望社會局應該在裁罰時一併公布調查內容，而不是只單作一個比一年前的原處分較重的裁罰，就代表說明一切。有家長甚至在向社會局要求看其他影片時，受到各種行政程序上的阻擾，相當不順利。

吳佩芸說，家長們要求調查報告公開的訴求，這樣來探討市府新一波裁罰是否有依據，是相當重要的。唯有讓家長們知道調查細節跟認定裁罰的依據，才能讓整個案子被隱瞞1年的家長們，能夠知道社會局現在怎麼處理如此荒唐的案件。許多家長對於這1年多來，社會局未依法勘驗扣押影片，也未依法通知其他受害嬰兒家長，有許多不滿，背後到底是什麼黑手在掩蓋這個案子，台中市政府應該對外說明清楚。

吳佩芸強調，市府應儘速公開說明調查報告的完整內容，並釐清諸多疑點，如為何影片未能查扣30日？為何去年在調查中只看影片中的兩小時？社會局長雖於稍早表示目前並沒有法律規定社會局在查扣後應看多少天影片，但事實上中央主管機關衛生福利部的規定就是要全部檢視，無法理解社會局為何仍以中央沒規定托推。

吳佩芸提到，盧秀燕既然以「媽媽市長」自稱，市府對於虐嬰案件應秉持著嚴謹、完整調查的原則，才不會違背市民對於媽媽市長用心保護婦幼的期待。

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