中一中王牌投手高三還拚黑豹旗 學測57級分盼當骨科醫生

中一中棒球隊王牌投手翁子祁高三還拚黑豹旗，學測57級分到手。（記者蘇孟娟攝）

2022/03/01 17:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中學生翁子祁是棒球隊王牌投手，高三仍忠於興趣打棒球，學測前2個月他還在參加黑豹旗賽，拚全國64強時擔任先發投手的他飆出130公里球速，壓制對方打氣，拚完黑豹旗後專心衝刺學業的翁子祁學測也飆出好成績，讀三類組的他學測考到57級分，因打棒球受傷等運動傷害如兵家常事，甚至去年一度因肩傷休養半年之久，翁子祁盼能拚醫學系，未來讀骨科助人。

翁子祁從小參加社區棒球隊，打出興趣的他國中一度想升學體育班，但在親友分析運動員的運動生涯短暫等後，決定打球只當純興趣，升學進一中後也迫不急待加入棒球隊，平時一週有兩天每天放學後練球3小時，他努力兼顧課業與興趣，即使升上高三也不改興趣，雖有升學壓力在前，仍是照常練球、打球，甚至學測前2個月還參加黑豹旗全國高中棒球賽。

翁子祁說，去年一中棒球隊拚到64強賽，他擔任先發投手，雖因上高三，練習量不如高二選手，但翁子祁面對「甲組球隊」仍飆出130公里球速，成功壓制對方打氣，雖最後在64強止步，但他的強投成績替自己高中棒球歷程及大賽留下令人驚豔的驚嘆號。

翁子祁完成黑豹旗賽後，更專心在課業上，高三重新複習各科，針對自然與社會科他採整理「錯誤筆記」，遇到自己出錯的觀念就立刻整理下來，成為未來複習的重點，一次次針對錯誤加強累積實力，平時校排前20%的他，學測考出國、英各15滿級分，數學13級分及自然14級分共57級分佳績。

翁子祁說，他因練棒球不時有運動傷害，去年就曾右肩受傷，長達半年不能投球，想挑戰醫科，盼成骨科醫師助人；他因對商管有興趣，另跨考社會科也考15級分，累積58級分，也會選填商管相關科系。

翁子祁說，打棒球對他而言除是興趣，更是很療癒的放鬆機制，運動也助他提昇專注力及體力，他認為只要時間分配得宜及做好該做的事，興趣與課業兼顧不成問題。

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