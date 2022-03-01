史上最難數A卡關！ 中一中四科滿級分12人 含數A滿分4人

史上最難數A卡關，中一中四科滿級分12人，其中含數A滿分4人。（記者蘇孟娟攝）

2022/03/01 16:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學測成績公佈，數學A史上最難，台中一中今年有12人四科60滿級分，其中含數A四科60滿級分4人；中女中4人四科60滿級分，含數A60滿級分2人；因數學A今年又成大魔王，中一中校長林隆諺指出，數A單一科目成不少頂尖大學或科系申請入學第一階段篩選「關鍵少數」，不符多元入學精神，建議大考中心未來加強建立數學難易度穩定機制，以免挫傷學生學習信心；中女中校長洪幼齡也說，期待升學考試不能出現「打擊學生信心趨勢」，題目設計不應只有「全對」或「全無」的兩極結果論。

今年學測出現史上最難數A，台中一中今年數A滿級分學生仍有35人，四科60滿級分共12人，但其中數A、國、英及自然四科60滿級分為4人。

台中女中今年數A滿分學生有6人，四科60滿級分4人，其中含數A、國、英及自然四科60滿級分為2人（但學測六科四種組合60級分12人次）。曉明女中四種組合60滿級分有4人次，其中朱雨慈國、英、數A、數B、社會均滿級分，表現出色。

針對接下來大學申請入學報名，林隆諺指出，今年因數A史上最難，建議考生6個志願都不要放棄，尤其切勿因單科成績不盡理想就放棄挑戰頂尖學系，因為是整體共同面對難題，申請志願還是可以放手選填夢幻志願，再搭配2到3個保守志願，避免高分落榜。

女中校長洪幼齡則指出，今年因是新式學測，多了數A與數B，且有各科不同組合，建議大考中心加速整理並公布二到四科不同組合的級距人數，以利學生選填志願報名參考，不要讓學生「盲猜」，影響升學。

此外，2人均強調，連續2年學測數學成「關鍵少數」，均不利教學及學生信心養成。

林隆諺說，同是學測數學科，109學年度數學滿級分人數破1.4萬人，今年則是史上最大魔王，數學A全國竟只有114人滿級分，難易度落差懸殊，尤其今年申請入學第一階段數A勢必成頂尖科系的主要篩選關鍵，「單一科目成關鍵，是很不合理的篩選標準」。

林隆諺說，呼籲大考中心應制定出數學難易度穩定機制，讓學測數學考科的難易度呈平衡狀態，忽高忽低的分數徒增學生學習困擾，也不利教學及建立學生信心。

洪幼齡也說，期待學測考題不要打擊學生信心，考試題目不能只有「全對」或「全錯」的兩極化，以利降低學生學習焦慮。

台中一中教務主任彭佳偉指出，加強學生申請入學輔導，各班志同道合學生將分組組成「面試自助學習小組」，再依學生興趣科系，延請大學相關科系教師到校辦模擬面試，讓學生儲備升學戰力。

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