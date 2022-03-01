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    花崗石路面成元凶 台中科博館前機車老是「犁田」

    科博館門前的花崗石路面，原保護行人，但現已成為機車打滑「犁田」自摔的主因（陳文政提供）

    科博館門前的花崗石路面，原保護行人，但現已成為機車打滑「犁田」自摔的主因（陳文政提供）

    2022/03/01 16:58

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市科博館路段鋪設了花崗石路面，過去設置凹凸不平的路面是為了提醒車輛降低速度，以保護穿梭科博館與植物園間的行人，這幾年車流增加，如在尖峰時段遇到下雨，石面摩擦力小，機車反而頻傳打滑「犁田」；台中市議員陳文政接獲多起陳情，他平時以機車代步，也曾差點在該處滑倒，希望相關單位能儘速改善。

    台中市建設局表示，該路段為科博館於民國88年建置及管理的花崗岩材質路面，目前仍屬科博館權責，因該路段限速及路口減速常致生機車事故，建設局為求市民道路使用安全，於接獲館方提出協助需求後，即積極與館方合作並研議改善措施，經邀集科博館、交通局、警察局及公所等單位會勘，後續將分析肇事位置研擬改善範圍，與科博館協商相關事宜。

    陳文政表示，台中市西屯路博館路口至健行路口，因連接科博館與植物園，常有大量的行人與遊客穿越，因此館方為了保護行人安全，1999年時特意設置了景觀路面，提醒行經路段的車輛降低速度。

    陳文政表示，但隨著使用的時間越久，該路段的石面疑因長年的摩擦變得更光滑，加上台中近幾年外移人口暴增，西屯路車流量大增，若遇到下雨天時，若機車煞車稍微大力一點，在速度低於30公里下，仍會發生打滑的情況。

    陳文政說，其實北區在地的機車族都會刻意避開這段道路，但現在上下班時間到處都塞，有一次自己為了節省時間，也在下雨天行經該路段，因前方機車緊急煞車，導致自己也急煞打滑，險些摔倒。這幾年也有很多人透過電話或通訊軟體向他反映打滑、凹凸不平等問題，希望相關單位能做出改善，

    陳文政今日邀集了建設局及相關當未進行會勘。他強調，行人的安全與機車族的安全，兩者都需要重視。行人安全，可設置測速照相或使用科技執法等方法進行強化；石磚路面部分，建議可分段改善，保留停醒車輛放慢的效果，號誌前的煞車區改用摩擦力較高的路面，讓機車族不再騎得「心驚膽顫」。

    科博館門前的花崗石路面，原保護行人，但現已成為機車打滑「犁田」自摔的主因（陳文政提供）

    科博館門前的花崗石路面，原保護行人，但現已成為機車打滑「犁田」自摔的主因（陳文政提供）

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