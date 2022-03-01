台鐵舊山線力拚鐵道復駛、鐵馬先行 優先修復魚藤坪鐵橋

大安溪花樑鋼橋是舊山線地標之一。（記者張軒哲攝）

2022/03/01 13:47

〔記者張軒哲／台中報導〕貫串苗栗三義、台中后里的舊山線鐵道，沿線擁有山林景觀和豐富鐵道史蹟，值得旅人探訪，為發展后里地區當地觀光，加速舊山線力拚復駛。立委楊瓊瓔今日邀集台鐵局人員會勘，將參照苗栗目前營運鐵道自行車Railbike之成功案例，配合軌道自行車延伸至舊泰安站之營運需求，將優先進行魚藤坪鐵橋、七號隧道及大安溪花樑鋼橋修復，朝「鐵道復駛、鐵馬先行」方向推動。

后里區泰安里長江慶南指出，在1998年因新山線雙軌化完成，台鐵營運路線切換後，舊山線就已停駛，惟現今部分路段改為鐵道自行車，部分路段更埋沒在荒煙蔓草中，舊山線已被政府選為世界遺產潛力點，卻任其荒廢，殊為可惜。希望政府學習日本嵯峨野觀光線之復駛模式，重新修復此路線，設立勝興、龍騰、泰安（舊）、后里等站，現階段由苗栗政府辦理鐵道自行車延伸至舊泰安站，型塑慢活舊山線，推廣在地旅遊，讓后里、泰安區域觀光價值加乘，促進產業活化。

市議員陳本添表示，舊山線自1998年停駛後，政府及相關民間社團均有活化再利用舊山線之聲音，沿線包括3座橋梁、4個車站，還有8個隧道，當前各界均重視綠色交通，舊山線的復駛可結合搭配鐵道與鐵馬，作為有特色的觀光列車。

台鐵局副局長馮輝昇說，未來「舊山線多元運具活化再利用計畫」由台鐵局、台中市政府、苗栗縣政府聯手，為串聯三義到后里，需進行相關修復工程，包含后里端復軌連接后里站、修復4座車站、6座鐵橋、8條隧道，修復金額將申請由中央全額負擔，目前台鐵局彙整計畫中，共計規劃17億元經費，後續俟交通部同意後報行政院核定，也拜託楊瓊瓔在後續經費爭取上給予支持。

苗栗縣政府文化觀光局局長林彥甫與台中市政府交通局副局長江俊良、觀光旅遊局副局長陳育正共同表示，現階段在台鐵尚未接通后里斷軌段及修復加固大安溪鐵橋橋墩基礎工程前舊山線並無法通行列車，因此短期委託苗栗縣政府規劃利用既有之軌道與設施，參考德國、法國、荷蘭、韓國等閒置軌道再活化利用的鐵道自行車騎乘體驗舊山線之美。

楊瓊瓔表示，台鐵局、苗栗縣政府、台中市政府研議復駛多時，因苗栗屬意採鐵道自行車模式、台中想以類似蒸汽火車、特色小火車等車輛復駛，先前送交通部審查時遭退回多次，目前三方已達成共識，朝「鐵道復駛、鐵馬先行」方向推動，舊山線復駛工程不小，考量舊山線橫跨兩縣市（苗栗12.4公里、臺中3.5公里），建議未來舊山線全線復駛計畫由臺鐵局主導營運，地方政府將配合周邊推廣觀光，期盼交通部全力支持，也盼近程的推動加速，在2025年真正促成舊山線復駛。

舊山線勝興車站可體驗鐵道自行車樂趣。（記者張軒哲攝）

舊山線泰安段吸引遊客探訪。（記者張軒哲攝）

立委楊瓊瓔（中）邀集相關人員會勘舊山線。（記者張軒哲攝）

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