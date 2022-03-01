科博館將認養中市台灣大道兩公車站體

科博館認養科博館站體美化，屆時單節公車改至慢車道，雙節公車過站不停（市府提供）

2022/03/01 13:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市交通局自2020年7月起推動開放候車亭認養計畫，今年國立自然科學博物館參與認養計畫，將認養台灣大道公車專用道科博館站雙向站體，將在今年3月7日至5月5日分為4個階段進行站體內外美化作業，外觀將以著名恐龍造型進行塗裝為台灣大道增添新風釆，屆時單節公車到科博館改至慢車道，雙節公車過站不停。

交通局表示，在進行塗裝工程時，科博館站（雙向）站體施工時程，共分為4個階段、60個日曆天，每個階段約15天，該站體專用道施工期間將全時段封閉站體，故原行駛於專用道的單節公車將改至慢車道替代公車站位接駁乘客，雙節公車（300路、309路及310路）則過站不停；若該站體於慢車道施工期間（往靜宜大學方向為3月7日至3月20日；往台中車站方向為4月21日至5月5日）則323路及325路配合調整行駛動線，由原行駛慢車道改至專用道科博館站停靠提供服務。

交通局長葉昭甫表示，科博館響應認養2座專用道站體，並將以科博館意象，打造出煥然一新的站體風貌，外觀將以著名恐龍造型進行塗裝，預計成為吸睛亮點，遊客也能感受到科博館氛圍，延伸館內體驗，提升候車環境同時也創造特色市容。

葉昭甫表示，交通局訂定「公車招呼站公共設施認養作業要點」，認養單位可自行指定認養公車招呼站地點，認養時間可彈性選擇認養1到5年，並可設置相關認養牌面、廣告、裝置藝術等，未來會持續媒合，。

交通局表示，科博館站（雙向）站體施工時程，共分為4個階段、60個日曆天，每個階段約15天，該站體專用道施工期間將全時段封閉站體。

各階段封閉資訊及市區客運路線調整分別為，第一階段從3月7日至3月21日，影響慢車道「科學博物館（台灣大道） 」站西行（往靜宜大學方向），請民眾改至專用道「科博館」站體乘車。

第二階段為 3月22日至4月5日影響專用道「科博館」站西行（往靜宜大學方向），請民眾改至慢車道「科學博物館（台灣大道）」站位乘車。

第三階段為4月6日至4月20日影響專用道「科博館」站東行（往台中火車站方向），請民眾改至慢車道「科學博物館（台灣大道） 」站位乘車。

第四階段為4月21日至5月5日影響慢車道「科學博物館（台灣大道） 」站東行（往台中火車站方向），請民眾改至專用道「科博館」站體乘車。

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