為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    科博館將認養中市台灣大道兩公車站體

    科博館認養科博館站體美化，屆時單節公車改至慢車道，雙節公車過站不停（市府提供）

    科博館認養科博館站體美化，屆時單節公車改至慢車道，雙節公車過站不停（市府提供）

    2022/03/01 13:25

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市交通局自2020年7月起推動開放候車亭認養計畫，今年國立自然科學博物館參與認養計畫，將認養台灣大道公車專用道科博館站雙向站體，將在今年3月7日至5月5日分為4個階段進行站體內外美化作業，外觀將以著名恐龍造型進行塗裝為台灣大道增添新風釆，屆時單節公車到科博館改至慢車道，雙節公車過站不停。

    交通局表示，在進行塗裝工程時，科博館站（雙向）站體施工時程，共分為4個階段、60個日曆天，每個階段約15天，該站體專用道施工期間將全時段封閉站體，故原行駛於專用道的單節公車將改至慢車道替代公車站位接駁乘客，雙節公車（300路、309路及310路）則過站不停；若該站體於慢車道施工期間（往靜宜大學方向為3月7日至3月20日；往台中車站方向為4月21日至5月5日）則323路及325路配合調整行駛動線，由原行駛慢車道改至專用道科博館站停靠提供服務。

    交通局長葉昭甫表示，科博館響應認養2座專用道站體，並將以科博館意象，打造出煥然一新的站體風貌，外觀將以著名恐龍造型進行塗裝，預計成為吸睛亮點，遊客也能感受到科博館氛圍，延伸館內體驗，提升候車環境同時也創造特色市容。

    葉昭甫表示，交通局訂定「公車招呼站公共設施認養作業要點」，認養單位可自行指定認養公車招呼站地點，認養時間可彈性選擇認養1到5年，並可設置相關認養牌面、廣告、裝置藝術等，未來會持續媒合，。

    交通局表示，科博館站（雙向）站體施工時程，共分為4個階段、60個日曆天，每個階段約15天，該站體專用道施工期間將全時段封閉站體。

    各階段封閉資訊及市區客運路線調整分別為，第一階段從3月7日至3月21日，影響慢車道「科學博物館（台灣大道） 」站西行（往靜宜大學方向），請民眾改至專用道「科博館」站體乘車。

    第二階段為 3月22日至4月5日影響專用道「科博館」站西行（往靜宜大學方向），請民眾改至慢車道「科學博物館（台灣大道）」站位乘車。

    第三階段為4月6日至4月20日影響專用道「科博館」站東行（往台中火車站方向），請民眾改至慢車道「科學博物館（台灣大道） 」站位乘車。

    第四階段為4月21日至5月5日影響慢車道「科學博物館（台灣大道） 」站東行（往台中火車站方向），請民眾改至專用道「科博館」站體乘車。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    狂！台灣首座環保竹候車亭 12級陣風也不怕
    2022/02/15 07:25

    狂！台灣首座環保竹候車亭 12級陣風也不怕
    中市台灣大道、黎明路口交通號誌調整後事故增 議員批交通局麻木不仁
    2022/01/19 13:29

    中市台灣大道、黎明路口交通號誌調整後事故增 議員批交通局麻木不仁

    產後體態走山？體雕黑科技重塑A4腰
    三義舊車站南下候車亭重新彩繪 重溫農村舊時光
    2021/12/21 21:10

    三義舊車站南下候車亭重新彩繪 重溫農村舊時光
    中市交通局推候車亭服務燈 讓公車司機提早辨識候車亭有無乘客
    2021/12/04 09:13

    中市交通局推候車亭服務燈 讓公車司機提早辨識候車亭有無乘客

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    台灣大道公車專用道三站體施工 通勤族抱怨搭車不便
    2021/10/27 23:42

    台灣大道公車專用道三站體施工 通勤族抱怨搭車不便
    等車也能體驗工業風 台南水道博物館候車亭啟用
    2021/10/08 12:36

    等車也能體驗工業風 台南水道博物館候車亭啟用
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播