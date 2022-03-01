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    比特犬飼主應於明年2/28前登記備查 才能繼續飼養

    中市動保處指中央明定比特犬應於明年2月28日前完成登記備查才能繼續飼養。（示意圖，資料照）

    中市動保處指中央明定比特犬應於明年2月28日前完成登記備查才能繼續飼養。（示意圖，資料照）

    2022/03/01 12:01

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院農業委員會公告自今（1日）起比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」，中市動保處表示，已飼養比特犬的飼主應於明年2月28日前完成登記備查才能繼續飼養，違者可處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得沒入犬隻，動保處呼籲飼主務必遵守法規，以維護權益。

    中市動保處表示，農委會公告指定的比特犬，包含美國比特鬥牛犬（American Pit Bull Terrier or American Pit Bull）及美國史大佛夏牛頭犬（American Staffordshire Terrier）兩種比特犬種。

    中市動保處表示，台中市目前有登記的比特犬約370隻左右，飼主如今年3月1日前（不含此日）已飼養比特犬，必須在明年2月28日前完成登記備查，始得繼續飼養，登記備查方式為飼主攜帶犬隻至動保處辦理植入晶片及寵物登記，日後飼養資料變更或犬隻死亡時亦需修正登記。

    此外，為逐步減少比特犬飼養量，僅有已完成登記備查的特定寵物繁殖業者得進行比特犬繁殖，且繁殖的子代除應立即辦理寵物登記備查外，皆不能再繼續繁殖，未來比特犬買賣、轉讓皆僅限於明年2月28日前已登記的飼主，如未依限登記備查、違法飼養、買賣、轉讓比特犬，可依動保法罰鍰新台幣5萬元以上25萬元以下，並得沒入犬隻。

    動保處提醒，比特犬種雖因血統遺傳較具有攻擊性，但探究攻擊事件，多因飼主未善盡管理責任造成，飼主攜帶比特犬等具攻擊性犬隻出入公共場所，務必依規定繫妥1.5公尺以下長度之鍊、繩，並為其戴上透氣的口罩，違者可依動保法處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請飼主務必守法配合管理犬隻，避免公安憾事。

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