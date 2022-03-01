好累！泰安火車站電梯封閉 賞櫻遊客爬五樓階梯喘吁吁

賞櫻婦人抱著孩子看著泰安火車站電梯公告，相當無奈。（記者張軒哲攝）

2022/03/01 11:43

〔記者張軒哲／台中報導〕時序進入賞櫻春遊旺季，二二八三天連假，中部地區春陽煦暖，各景點滿是人潮。后里泰安派出所三天連假每天約湧入逾萬名來自全台各地的遊客賞櫻。泰安火車站更是迎來每年最多的乘客運量，但泰安車站月台有五樓高度，電梯正好因使用許可證逾期，自2月16日起暫時停用，尤其老弱婦孺氣喘吁吁上下樓梯，遊客怨聲四起，直呼太官僚。

泰安派出所櫻花從二月中旬逐漸進入盛開期，因農村道路狹小，停車位有限，不少遊客搭區間車至泰安火車站，再徒步或騎乘Youbike前往泰安派出所賞櫻，但泰安站月台高架達14.62公尺，約有五樓高度，適逢每年賞櫻期間，最多遊客來訪泰安，電梯卻無法使用，二二八連假白天的區間車一靠站，數百名客下車，見到電梯張貼公告，傻眼又無奈，只見樓梯擠滿人潮，眾人邊下樓邊抱怨，尤其銀髮族更是舉步維艱，回程還要再爬五樓到月台搭火車。

台中市府都發局表示，泰安車站電梯使用許可證逾期，管理人交通部鐵路管理局尚未重新申請安全檢查，取得新使用許可證，為維護民眾安全，該設備已先行停止使用。都發局將督促台鐵局儘速向檢查機構申請安全檢查取得許可證。

台鐵局指出，泰安火車站電梯因台中市府消防安檢未通過，自2月16日起配合法規暫停使用，3月2日消防安檢如通過再公告使用。

泰安火車站二二八連假期間，白天每列區間車約有數百名乘客同時下車，卻只能走樓梯。（記者張軒哲攝）

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