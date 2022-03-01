中火放流水超標確定挨罰 盧秀燕：市府掌握到證據處罰有理

台中市長盧秀燕受訪。（記者張軒哲攝）

2022/03/01 11:11

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長盧秀燕今日至潭子區公所主持市政會議，針對媒體詢問中火放流水超標確定遭罰一案表示，台中市政府重罰，台電不認同，才進行行政申訴救濟，感謝法院經多次討論裁決後，全案已定讞，台中市處罰有理，因為確實掌握到證據。

盧秀燕說，她上任以後對整治污染特別重視，中火每天的排碳量非常高，除了空汙外，市府對於使用化學藥劑可能產生的水污染也特別重視，經過環保局多次偵測後，掌握證據確定中火有排放廢水，不僅造成海洋污染，也造成魚貝類等海洋生物死亡或傷害，對此市府予以重罰，但台電並不認同，因此進行行政申訴跟救濟，法院經過多次討論，裁決已定讞。

盧秀燕表示，市府處罰有理，也的確掌握到證據，但最重要的是，處罰不是最主要目的，市府希望台電改善，且中火10部機組都燃煤，希望空污水污防治都能有所警覺，中火在台中製造電力供應全國，一定要對台中市的環境負責，確保市民的健康。

台中市府環保局長陳宏益說，燃煤污染不只是空污還會轉移到水，要呼籲中火必須汰換燃煤機組，希望中火可以改善，加速環境污染防治設備，在此呼籲大型企業，一定要投入污染改善工作。

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