男導師猥褻2男學生 賠償認罪還是要坐牢

紀男於台中高分院二審時賠償對方並坦承犯行，二審減輕10個月徒刑，改判2年2月。（資料照、張瑞楨攝）

2022/03/01 10:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕在台中市某國小擔任代課老師兼任導師的紀姓男子，2015年至2018年間猥褻兩名男學生，其中一名學生升上高中，紀男要求接吻後，還脫下這名學生的褲子，拍攝裸露下體的猥褻照片，另一學童則是帶去游泳時共浴，伺撫摸下體猥褻，台中地院審理時，他辯稱「我只是幫他（學童）清洗生殖器（俗稱小雞雞）」，台中地院不採信，依猥褻未滿14歲兒童少年罪判刑3年，他上訴並賠錢和解，台中高分院改判2年2月，還是要入獄反省。

判決書指出，紀男從2011年起，擔任代課老師，兼任導師工作（前年11月離職），阿強（化名）是他的學生，2015年阿強已升上國中一年級，但彼此仍有聯繫，紀男卻於2015年3日與2016年5月猥褻阿強，還拍攝猥褻照片存於電腦，前年（2020年）11月18日，阿強已就讀高中，他開車去載阿強，於車內要求「接吻」後，拉開阿強的褲子，用手機拍攝猥褻照片。

另一被害人，是2016年夏天升上國小五年級的阿勇（化名），紀男常帶阿勇去游泳時，在游泳池淋浴間內，與阿勇一同洗澡，再以教導阿勇清洗生殖器為由猥褻，2017年夏天又故計重施，阿勇心存畏懼，將此事告訴阿嬤，還說他不想再去游泳。

不過，阿嬤沒報警，只要求孫子阿勇離紀男遠一點，紀男還曾因阿勇不願去游泳，打電話向阿嬤詢問原因，警方去年（2021年）5月搜索紀男住處，查扣多張猥褻照，進而發現阿勇也是受害人。

台中地院一審審理時，紀男不否認猥褻阿強，但否認猥褻阿勇，他辯稱，「我只是幫他清洗生殖器，並沒有對他猥褻」，不過，阿勇卻說，「老師帶我去游泳，之後洗澡，大部分都有幫我洗生殖器，我有覺得很奇怪，但沒有問他，因為我不敢質疑他」，阿嬤則作證說，「老師說要帶他（孫子阿勇）出去，他不肯，我問他不肯的原因，他才跟我說被猥褻等事情」，一審不採信紀男辯詞，依兒童及少年性剝削防制條例的製造少年為猥褻行為之電子訊號罪、對未滿14歲兒童少年為猥褻之行為罪，合併判刑3年，紀男上訴台中高分院。

紀男於二審全部坦承犯行，且賠償兩名被害人，請求從輕量刑，二審認為，他之前無不良素行紀錄，但犯行卻忝為人師，縱然未使用強暴脅迫等暴力手段，卻對被害人身心健康及發展均造成危害，且敗壞社會對於老師的期待與信賴，紀男犯後態度反覆，但最終坦承並賠償對方，據此酌予減刑10個月徒刑，改判徒刑2年2月，可再上訴。

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