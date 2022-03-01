台灣大道將變身侏儸紀！台中科博館認養讓暴龍等躍上公車亭

台中市公車候車亭目前多色彩單調，甚至風吹日曬斑駁。（圖：科博館提供）

2022/03/01 10:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣大道將變身侏儸紀世界！國立自然科學博物館與台中市交通局合作，科博館認養台灣大道公車專用道「科博館站」雙向候車亭，館方選擇人氣最高的恐龍廳家族包括「暴龍」等6隻恐龍將躍上科博館站雙向站體，預計3月7日開始施作站體彩繪相關工程，館方預估最快2個月後，大眾就能看見恐龍現身台台灣大道。

科博館長焦傳金指出，館方從2020年6月起開始與中市交通局洽談公車專用道候車亭認養計畫，盼利用站體彩繪融合科博館的意象元素打造台灣大道新亮點及共創觀光與藝文新地標。

焦傳金指出，科博館開館以來，恐龍廳人氣居高不下，決定「放出」6隻恐龍做候車亭外觀彩繪重心，並邀屢獲國際獎項肯定、曾任台北世界設計之都和義大利波隆那台灣館策展人的台中囡仔藝術家鄒駿昇設計，6隻主角都是恐龍廳的熱門展品，觀眾敬請期待。

科博館指出，公車專用道「科博館站」距離館前路大門僅約500公尺，站體更新後將與館前路的生命演化步道串連，營造帶狀連貫的自然科學氛圍，未來可望出現遊客、通勤族跟恐龍一起等公車的畫面，「科博館站」的侏儸紀世界可望成為台中新亮點與打卡聖地。

館方指出，「科博館站」站體施工從2022年3月7日至5月5日止，雙向站體於施工期將全時段封閉，相關交通管制措施依台中市交通局公告為主，造成不便敬請見諒。

台灣大道將變身侏儸紀，科博館認養讓暴龍等躍上公車亭。（圖：科博館提供）

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