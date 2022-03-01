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    恐怖托嬰中心集體虐嬰案 台中市府二度裁處出爐

    爆發集體虐嬰的華興托育中心已停業（資料照）

    爆發集體虐嬰的華興托育中心已停業（資料照）

    2022/03/01 10:22

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市華興托嬰中心虐嬰案，經過社會局重新全面調查，今日公告裁處結果，三名托育人員黃昀恩、簡淑貞及林瓘萍對眾多幼童有多次、反覆不正當行為，違反兒少權法，各加重裁罰15萬元並公告姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員；托嬰中心負責人簡淑喜對托嬰中心照顧管理有重大疏失，依兒少權法加重裁罰30萬元，托嬰中心停辦1年並公布名稱及負責人姓名。

    華興托嬰中心去年發生一件虐嬰案，女嬰家長報案後，社會局以為只有女嬰遭虐，在調查後結案，但今年2月遭虐女嬰家長與另一位遭虐男嬰家長在時代力量陪同下，指不止一位嬰兒受虐，社會局展開調查，竟共有5位嬰兒受虐。

    社會局今天公佈對華興托嬰中心虐嬰案裁處結果，，調查發現，黃、簡、林3名托育人員除了不當對待，還有拉、拖等習慣性不當照顧動作，因為幼童都不到1歲，腦部和頭骨尚未發育完全，這些不當照顧動作極有可能造成傷害。

    社會局強調，托育人員為專業照顧人員，有義務避免危險發生，但黃、簡、林3名托育人員明知可能造成幼童受傷，仍故意為之；且托育人員有責任通報義務，卻漠視其他托育人員不妥適的照顧行為。

    社會局依違反兒少權法第49條第1項第15款規定，加重處以15萬元罰鍰並公布姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員。

    此外，托嬰中心負責人簡淑喜未能監督托育人員，照顧管理上有重大疏失，社會局依違反兒少權法第83條第1款規定，加重處以30萬元罰鍰，托嬰中心停辦1年並公告名稱及負責人姓名。

    社會局表示，裁罰公文除了發給托嬰中心，也會以掛號寄給收托幼童的家長，上週社會局已發文給托嬰中心，要求儘速舉辦家長說明會，市府將提供家長法律扶助服務。針對審閲監視器畫面合理期間、不當行為認定及裁罰適切性等，社會局已著手研擬更加客觀明確的標準，使未來的調查和處分程序更加完備。

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