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    沒遷戶口！ 陳柏惟強調還住烏日 做這件事

    陳柏惟強調沒遷戶口、不會選市長，將輔選黨提名議員。（記者蔡淑媛攝）

    陳柏惟強調沒遷戶口、不會選市長，將輔選黨提名議員。（記者蔡淑媛攝）

    2022/02/28 22:48

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕年底九合一選舉白熱化，台灣基進前立委陳柏惟骨折開刀出院後，外界關心他的生涯規劃，外傳戶籍遷到豐原，準備2年後挑戰國民黨前主席江啟臣；他再次否認，「身分證沒有換就沒換」，更不會選市長，「不存在要去哪裡打仗的問題」，大病初癒，復建期需要滿長的時間，但強調會留在台中，加入議員輔選行列。

    陳柏惟表示，對於生涯規劃，「不管未來想要怎麼做，不會是現在要做的事」戶籍真得沒遷，仍住烏日，目前仍在跑感謝行程，也把未完成選民服務一一交給林靜儀委員，希望能繼續完成，不存在要去哪裡打仗的問題。

    陳柏惟強調，我一定不會選市長，市長需要歷練與組織，不是登高一呼就來起義來歸，必須厚植實力，花更多的時間來認識海線以外的地方。

    陳柏惟說，想與台中的團隊一起成長，所以會留在台中，原本的烏日服務處已改為台灣基進大台中黨部，擔任大台中黨部的主委，基進黨會提名議員人選，目前有很多朋友在提議，但不是派出哪一個子弟兵去選，而是在地且有意願的人出征，將依此規劃，對自己有自信的選區出來選，而非安排、派出，已有人選在談，有定案就會對外宣佈。

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