台中行車糾紛丟棍棒砸車 警傳喚BMW車主調查送辦

魏姓男子26日駕駛BMW轎車突然在霧峰中正路停車，不滿後方黃男按喇叭，持棍棒直接砸向準備離開的黃男車子。（記者陳建志翻攝）

2022/02/28 19:54

〔記者陳建志／台中報導〕台中又現球棒隊？台中一位黃姓民眾26日開車行經霧峰區中正路，前方一輛魏姓男子駕駛的BMW轎車突然停車，因擋住車道，後方又有貨車開來，黃男按了幾下喇叭，魏男不爽拿著一支棍棒下車，黃男開車離開，魏男將棍棒丟向車子，民眾在臉書社團「黑色豪門企業」PO文稱「兇兇的棒球哥」；霧峰分局警方表示，當天未接獲民眾報案，魏男拿棍棒還丟向汽車，恐已涉嫌強制罪和恐嚇，將通知雙方駕駛到所釐清案情以嚴懲暴力。

一位網友在臉書社團「黑色豪門企業」PO文稱「兇兇的棒球哥」，還貼出一段影片，影片中可看到，30多歲黃姓駕駛開車行經霧峰中正路，前方一輛魏姓男子駕駛的黑色BMW轎車突然在車道停車，因擋住車道，後方又有小貨車駛近，後方黃男按了幾下喇叭，BMW車主不滿，手上疑似拿著一支棍棒準備下車。

黃男將車子開向內側車道準備離開，持棍棒下車的魏男卻將棍棒丟向黃男的車子，黃男見狀將車停下，氣沖沖的魏男向前拍打黃男的車窗理論，直到同車的一名女子勸說才走回車上。

霧峰分局萬豐派出所張逸格所長表示，當天並未接獲該件行車糾紛報案，已依照車籍資料請魏男和黃男到所說明，魏男解釋因當時要右轉的巷子太小，擔心擦撞到巷口的車子才會突然停車，不過持棍棒下車，還將棍棒丟向黃男的車子，恐已經涉嫌強制罪和恐嚇，將會調查釐清後依法送辦。

魏姓男子26日駕駛BMW轎車突然在霧峰中正路停車，不滿後方駕駛按喇叭，手上疑似拿著棍棒下車。（記者陳建志翻攝）

魏姓男子26日駕駛BMW轎車突然在霧峰中正路停車，因擋住後方車輛行進，後方黃姓駕駛按喇叭。（記者陳建志翻攝）

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