第24期疫苗中市BNT預約率達98％ 開設公園、火車站接種站

因應3/1微解封，台中文心森林公園外展接種站天天開打，平日上午接種，假日下午接種。（記者蔡淑媛攝）

2022/02/28 19:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕1922預約平台第24期疫苗今天至3月6日施打，中市提供逾20萬劑量能，其中BNT預約率高達98%，市長盧秀燕表示，其他3種疫苗，預約均未超過5成，推測莫德納、高端、AZ疫苗提供相對充足，但BNT則較少。另為因應明天逐步解封，中市至13日也開設外展接種站包括文心森林公園、台中火車站等12處。

針對中市25日新增一名龍井區的新加坡籍驗船師確診個案，盧秀燕說，該個案在台灣各港口從事驗船工作，因居住登記地址在台中，因此歸屬台中，現在已收治治療中，所有足跡市府也都全數清消完畢，個案匡列的相關人員，PCR檢驗也均呈現陰性。

盧市長指出，中央宣布自3月1日開始要逐步解封，也不要掉以輕心，因為整個台灣感染的情形還沒有根絕、還沒有清零，尤其昨日有些縣市突然暴增一些案例，因為人是流動的，一定要做好防疫工作。

中市外展接種站包括文心森林公園（溜冰廣場旁）、台中火車站（2樓廣場）、達觀活動中心、沙鹿慈濟功德會、大墩文化中心、北區賴興里活動中心、東協廣場（2樓臺中跨境體驗示範基地）、家樂福的中清店、青海店、西屯店、大甲慈濟靜思堂、樂成宮，施打時間可上衛生局官網查詢。

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因應3/1微解封，台中火車站每週六日施打疫苗。（衛生局提供）

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