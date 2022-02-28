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    民進黨台中市議員初選激烈 現任李天生、林德宇憂被邊緣化

    民進黨台中大里、霧峰選區議員初選競爭激烈，現任議員林德宇（左）、李天生（右）憂心遭邊緣化。（記者陳建志攝）

    民進黨台中大里、霧峰選區議員初選競爭激烈，現任議員林德宇（左）、李天生（右）憂心遭邊緣化。（記者陳建志攝）

    2022/02/28 18:41

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    台中13選區初選激烈 蔡美華、賴美連頂寒風細雨拜票

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市議員第13選區（大里、霧峰）應選6席，民進黨已決定提名2+1席（婦女保障），前議員張芬郁捲土重來，正國會系統的蔡美華來勢洶洶，立委何欣純服務處副主任賴美連也力爭第3席，三女將競爭激烈，讓尋求連任的現任議員李天生、林德宇擔心遭邊緣化，兩人都說近來碰到不少支持者詢問，現任不是保障參選？兩人澄清民進黨現任議員沒有保障，也是要參加初選，若3個女將民調在前3名，兩人就無法獲提名，呼籲支持者要唯一支持。

    林德宇表示，這次黨部決定這個選區提名2+1席，其中一名是婦女保障名額，但並非另外兩席就是現任兩名男性議員，不過不少民眾不清楚初選規則，以為他已經獲保障，其實現任議員也是要參加民調，因此近來頻頻跟支持者告急，要大家接獲民調電話時，記得要繼續支持。

    林德宇說，他是現任議員，知名度確實有優勢，因此除了以過去3年多來的服務當基礎，也持續安排會勘、出席鄰里、民間社團活動和選民互動，全力爭取民眾的支持，順利在初選中出線。

    已經4連任的議員李天生也說，這個選區3名女將參選，各有支持者，競爭非常激烈，自己雖然是現任議員，但民進黨並沒有現任議員保障提名的規則，還是要參與初選，因此擔心選民以為他已經穩獲提名在初選民調轉支持他人，造成最後初選無法過關，呼籲選民記得接獲民調電話不能跑票要繼續支持。

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