俄國入侵家鄉！ 烏克蘭台灣女婿辦畫展募款

烏克蘭畫家伊凡．葉何羅夫彩繪的烏克蘭基輔索菲亞大教堂。（記者歐素美攝）

2022/02/28 17:51

〔記者歐素美／台中報導〕烏克蘭畫家伊凡．葉何羅夫，來台24年，針對俄羅斯入侵烏克蘭，他表示，不僅台灣，全世界都應該引以為戒，如果世界不團結合作，就會被共產極權吞併，為了幫在烏克蘭的鄉親及難民，他將於3月在台北舉辦畫展，希望以家鄉烏克蘭的創作募款，為家鄉盡一分心力。

蘇聯解體前一年，外語系畢業的台灣女孩林秀娟因和朋友結伴到莫斯科旅遊，問路時結識伊凡．葉何羅夫，兩人透過魚雁往返，最後結成連理，伊凡．葉何羅夫於1992年來台定居，目前兩人和兒子定居在台中市龍井區。

伊凡．葉何羅夫於2013年曾返回烏克蘭，太太林秀娟說，丈夫當時即夢見車子及流血等，預見烏克蘭可能會發生戰爭，回台後，伊凡每天都會透過網路收看烏克蘭第五電台，上周四俄羅斯攻打烏克蘭，伊凡透過網路獲知時十分驚恐，看到房子被炸，老弱婦孺等受傷死亡，十分不忍，幸隔天即以電話連絡上留在基輔的表姐妹等親友，獲知親友都成功躲到鄉下避難，才心情比較平復，篤信耶穌基督的他並不斷透過禱告，祈求戰爭早日平息。

因伊凡不太會說中文，林秀娟轉述指出，蘇聯解體後，烏克蘭為了去俄化，要求改說烏克蘭語，這次戰爭，俄羅斯士兵一再被發現擊退，主要就是透過烏克蘭語來辨別，烏克蘭故意不在邊界開戰，將俄軍引入國境內以拉長戰線，讓俄羅斯不易補給，表面看來好像是烏克蘭處於弱勢，實際上卻是戰略的運用。

但兩國開戰，俄羅斯不攻打軍事設施，而是攻擊幼稚園或民宅等，讓伊凡覺得很難過，他表示，俄羅斯侵略烏克蘭展現出的是想恢復以往蘇聯體制的野心，加上烏克蘭內部又有親俄勢力在配合作亂，台灣跟世界都應引以為戒，如果不團結，就會被共產極權吞併。

伊凡生長在烏克蘭西南部的農業小鎮，對大自然的風光情有獨鍾，思鄉時他就彩繪記憶中的家鄉，如基輔的索菲亞大教堂及烏克蘭的自然美景及特殊的建築等，他原訂3月到台北開畫展，這次他想展出家鄉烏克蘭的畫作，募資幫助烏克蘭，為母國盡一分心力。

烏克蘭畫家伊凡．葉何羅夫，每天都透過網路新聞即時報導關心母國烏克蘭的戰況。（記者歐素美攝）

烏克蘭畫家伊凡．葉何羅夫，彩繪記憶中母國烏克蘭的美景。（記者歐素美攝）

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