228追思會引烏俄戰火 中市副市長︰先賢犧牲換來和平

市府今天在大里國光公園二二八紀念碑前舉辦紀念追思會，台中市副市長黃國榮（右5）、立委何欣純（右6）、大台中二二八協會理事長廖苓惠（右4）等人獻花追思。（記者陳建志攝）

2022/02/28 17:34

〔記者陳建志／台中報導〕今年是228事件75週年，市府今天在大里國光公園舉辦追思會，大台中二二八協會理事長廖苓惠和多位228受難者家屬出席，台中市副市長黃國榮代表追思獻花，舉目前正發生的烏俄戰爭死傷為例，說明戰爭的殘忍，並說很多人將目前的和平視為理所當然，但其實這是包括228犧牲的先賢，還有很多前輩接力爭取來的，呼籲大家要珍惜。

市府今天在大里國光公園二二八紀念碑前舉辦紀念追思會，台中市副市長黃國榮、立委何欣純、市議員李天生、林德宇、劉士州等人，還有大台中二二八協會理事長廖苓惠和多位228受難者家屬都出席，大家手拿鮮花，在紀念碑前獻花追思受難的先賢。

黃國榮說，對於228事件他一直很支持政府要道歉、補償，希望獲得台灣社會的進步和諧，希望將此一不愉快的過去，慢慢轉換成社會進步、團結的力量。

黃國榮說，今年228追思紀念主題為「珍愛和平」，決定此主題時烏俄戰爭還沒發生，現在回頭看這個主題真的很貼切，從新聞報導可看到，俄羅斯侵略烏克蘭戰事進入第5天，沒有算軍人傷亡，光是烏克蘭平民百姓就有數百人傷亡，還有數十萬人的烏克蘭民眾，被迫離開家園到鄰近的國家避難，顯示戰爭真的可怕、殘忍。

黃國榮說，從這場戰事更顯現台灣這6、70年來和平的可貴，並說自己雖當過兵，但也沒有親身碰到戰爭的可怕，強調很多人將目前的和平視為理所當然，但其實這是包括228犧牲的先賢，還有很多前輩接力爭取來的，呼籲大家要珍惜。

立委何欣純肯定黃國榮副市長代表政府對此一不幸的歷史道歉，強調民進黨執政時訂定228為和平紀念日，且制定特別條例、補償條例，就是要由政府表示歉意，並以實質的行動補償、撫慰受難者的家屬，照顧受難者家屬，並對前人平反，舉辦追思會除了紀念和平、記取教訓，也讓這股力量成為台灣進步、追求民主自由的力量，在俄羅斯入侵烏克蘭的此刻，也更顯示台灣和平的重要，也希望透過教育，讓下一代了解這一不幸事件，傳承民主自由的價值。

市府今天在大里國光公園二二八紀念碑前舉辦紀念追思會，台中市副市長黃國榮（左1）表示，從正在發生的烏俄戰爭更顯示「珍愛和平」的重要。（記者陳建志攝）

市府今天在大里國光公園二二八紀念碑前舉辦紀念追思會，受難者家屬和民眾獻花追思。（記者陳建志攝）

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