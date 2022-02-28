敢對我女兒不軌！ 父討公道打到男方爸傷重死判4年

賴男一審被依傷害致重傷罪判刑6年、二審判刑4年6月，台中高分院更一審撤銷原審，改判刑4年，可上訴。（資料照）

2022/02/28 17:12

〔記者許國楨／台中報導〕賴姓男子懷疑姚姓男子對女兒不軌上門理論，當下準備出手毆打姚男被其父母制止，姚男趁機逃離，賴男竟出手痛毆姚父、姚母，其中姚父被打到頭部重創，經開顱手術仍四肢癱瘓，生活無法自理，8個月後離世，賴男一審被依傷害致重傷罪判刑6年、二審判刑4年6月，台中高分院更一審撤銷原審，改判刑4年，可上訴。

判決指出，賴男因懷疑姚男曾對女兒不軌（姚所涉妨害性自主罪嫌，獲檢察官不起訴處分），欲找姚男理論，2016年2月12日下午，前往彰化縣姚男住處討公道，期間欲出手毆打姚男，姚雙親見狀上前制止，姚男趁機跑離住處。

但賴男因一時氣憤竟出手毆打姚的父母，致姚母左耳後、右前臂、右手背受傷，姚父則是頭部鈍擦傷、頭頸部挫傷疼痛併右側顱內出血、臉部挫擦傷、左眼腫、胸腹部挫傷疼痛、左膝擦傷等傷害，且因右側顱內出血，同年月15日施以開顱手術後，仍導致四肢癱瘓生活無法自理的重傷害。

姚父在同年10月16日因其自身身體因素而病逝，賴男一審被依傷害致重傷罪判刑6年、二審判刑4年6月，台中高分院更一審合議庭以被害人姚父於案發當日至醫院急診，未接受醫囑建議施以電腦斷層掃瞄等檢查及治療，導致於同年月15日因右腦膜下腔出血而緊急至醫院施以手術，並於術後仍生四肢癱瘓之重傷害結果，此部分被害人難謂無延誤醫療責任。

承審的更一審合議庭審酌，雖賴男否認傷害致人重傷的犯行，但原判決關於傷害致人重傷罪部分，既有瑕疵，遂撤銷改判，改判刑4年，可上訴。

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