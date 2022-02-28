二二八追思 盧秀燕、何欣純默哀獻花

二二八事件75週年，台中市在東區東峰公園二二八紀念碑前舉行二二八追思紀念會。（記者蔡淑媛攝）

2022/02/28 13:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年是二二八事件75週年，台中市在東區東峰公園二二八紀念碑前舉行二二八追思紀念會，市長盧秀燕、立委何欣純等民代及局處首長，追思與緬懷事件罹難者，並邀請受難者家屬至紀念碑前獻花，透過白百合傳達愛與和平，也為烏克蘭祈禱，戰爭早日結束。

東峰公園舉辦二二八追思會現場民眾沉思、默哀1分鐘，追思與緬懷事件罹難者、紀念碑前獻花，盧秀燕表示，今年是二二八事件75周年，大多數在坐者及自己都還未出生，今年主題是珍愛和平，75年前如果落實追求珍愛和平，就不會發生228事件，但人類人未記取教訓，至今仍有人承受戰爭悲傷，強調珍愛和平是普世價值，必須永遠追求，二二八紀念日除追思懷念先列為民主人權犧牲，75年後的我們不會忘記理念，也一起祈禱烏俄戰爭早日結束。

台中市二二八關懷協會理事長周弘奇表示，75年前前輩犧牲付出讓台灣有民主自由，得來不易，我們要好好珍惜，歷史傷害深刻烙印，和平更是得來不易，台灣不該有仇恨，期許攜手讓台灣有更美好的明天。

俄國入侵烏拉克，烏俄戰爭造成嚴重死傷，立法院副院長蔡其昌明天召開「Taiwan Can Help」記者會，宣國內企業將共同捐助1000萬元，人道救援湧入波蘭的烏克蘭難民，昨天在台中公義行動教會二二八追思禮拜及今天二二追思會為烏克蘭祈禱的盧秀燕表示，關心烏克蘭，大家的作法都樂觀其成。

立委何欣純表示，台灣的普世價值就是追求和平，二二八紀念日這天和平更顯珍貴，蔡其昌與愛台灣的企業看到烏克蘭困境，覺得Taiwan can help伸出援手，很多企業會共襄盛舉，她在基層也聽到國人要付出，看到烏克蘭情形，台灣追求和平也要同舟共濟，台灣人自立自強，我們夠強才能向世界宣示我們追求和平才有力量。3月1日立院將開會，她也會共襄盛舉，讓台灣的力量發揮到最大，幫助自己也幫助其他國家。

今天二二八追思會者包括台中議員邱素貞、李天生、鄭功進、何敏誠及議員參選人陳雅惠、陳俞融、何昆霖等人都到場追思。

而在追思會進行中一度有民眾在場外舉白布條抗議土地糾紛，由於未申請活動集會，被警方驅離解散。

二二八追思紀念會，罹難者家屬（右2）、盧秀燕（右1）、何欣純（左1）為罹難者默哀。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕與周弘奇在紀念碑獻花。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕在紀念會致辭今年主題珍愛和平。（記者蔡淑媛攝）

何欣純表示對於烏俄戰爭，台灣人同舟共濟，也自立自強，向世界宣示追求和平才有力量。（記者蔡淑媛攝）

二二八追思會進行中一度有民眾在場外舉白布條抗議土地糾紛，由於未申請活動集會，被警方驅離解散。（記者蔡淑媛攝）

何欣純在紀念碑獻花。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法