台中東勢茂谷柑年後庫存多 陳吉仲助行銷、蔡其昌認購200箱

農委會主委陳吉仲等協助促銷東勢茂谷柑。（記者歐素美攝）

2022/02/28 13:00

〔記者歐素美／台中報導〕 台中市東勢區明正里茂谷柑年後採收，目前尚庫存40%、約1000萬台斤，農委會主委陳吉仲今天到場與農友座談，立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣及楊瓊瓔也到場關心，台中市農業局長蔡精強希望中央補助70%經費，納入供應台中市學校午餐約300到500公噸，加強促銷，陳吉仲當場允諾全力協助，陳吉仲並當場認購1萬箱10台斤的茂谷，蔡其昌也認購200箱，加強農友促銷，下周二並將在立法院舉辦大型促銷活動。

東勢區明正里長盧永基表示，東勢區明正里茂谷因品質好常遭冒名販售，另目前庫存約40%，相當約一千多萬台斤，生產成本也提高，希望農委會補助資材等，內通路請農委會、立法院及農業協助行銷，另這兩年因卓蘭種植西瓜，致薊馬等病蟲害相當嚴重，希望農政單位協助。

農委會主委陳吉仲表示，我們要打破過去既有印象，即過完年因節慶需求減少，茂谷柑價格就下跌，要讓消費者知道茂谷柑是沒有分過年前後，農委會會全力辦好行銷工作，相關經費由農委會負責，建立制度，以打破消費者的既定印象；另疫情造成船期受阻船運成本提高，農委會將外銷獎勵金提高一倍，從每公斤2元提高至4元，並實施至五月底，東南亞尤其新加坡很喜歡台灣的水果，會儘快找外銷業者全力外銷；陳吉仲並當場認購一萬箱十台斤的茂谷柑，明天起請全聯及企業等加強促銷，甚至不排除以買茂谷送雞蛋等加強內銷。

他並指出，禁止仿冒的最好方式就是做產銷履歷，農民一公頃，農委會會給一萬五千元的獎勵，農委會並會補助人力等協助不會電腦的老農，將積極輔導產銷班。

陳吉仲說，內銷外銷都做了，加工可以立刻啟動二加二，四元的加工補助，農委會會協助找加工廠，全部啟動會讓茂谷柑的產銷更好；因茂谷可以儲放，只要農民採收集貨包裝冷鍊，行銷方面沒有問題，農委會都很樂意協助。

台中市農業局長蔡精強表示，明正里茂谷柑90外銷中國，農委會針對外銷中國補助從每公斤2塊提升到4塊是不夠的，希望比照東南亞提高至8元，補助外銷運費，否則外銷困難；另學生午餐也是可以開發的通路希中央補助70%，市府配合30%，供應300至500公噸免費給學生午餐，可立即增加通路且嘉惠學童。

陳吉仲表示，政府鼓勵使用在地食材，目前覆蓋率已達九成三，農委會樂意配合台中市，配合食農教育，將茂谷柑長期供應學校午餐；外銷中國提高補助，重點不是補助，而是不希望產品倚賴單一市場，否則將來處理會更麻煩。

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