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    台中梨穗寒害受災 陳吉仲勘災允諾公告每公頃補助6萬元

    農委會主委陳吉仲到台中市東勢區勘察梨穗受災情形。（記者歐素美攝）

    農委會主委陳吉仲到台中市東勢區勘察梨穗受災情形。（記者歐素美攝）

    2022/02/28 12:23

    〔記者歐素美／台中報導〕日前連續低溫及下雨，造成台中市東勢區高接梨梨穗受災，受災面積逾175公頃、平均災害損失程度達35%，農委會主委陳吉仲今天到台中東勢勘查梨穗受損情形，允諾農委會將於3月1日上班日公告台中地區符合天然災害現金救助，農民每公頃可領6萬元補助；立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣、楊瓊瓔則現有天然災害現金救助不符農友成本，建議農委會全面檢討提高補助，陳吉仲也當場允諾 全面檢提高補助。

    陳吉仲表示，一個星禮拜前的寒害及下雨造成東勢高接梨梨穗嫁接的損失，回去後明天就會儘快公告台中地區高接梨符合天然災害現金救助，公頃6萬元的現金補助，讓農民儘快復耕。

    陳吉仲說，針對立委建議天然災害現金救助金額因過去十幾年都沒有調整過，加上農民的成本也在上漲，所以農委會會全部盤點，包括高接梨等農產品的天然災害現金救助金額；另面對極端氣候的影響，農委會也提出相關的整套的因應方案，包括品種的改良，比如捲簾式簡易設施，避免雨害影響，相關技術農委會輔導全力協助，包括有機資材每公頃補助農民1萬2000元，但最重要的是農業保險，希望農友藉此全面保障農民收入。

    陳吉仲今天和台中市農業局長蔡精強與東勢區農會、東勢區公所等人到東勢勘查梨穗受寒害情形，立委江啟臣服務處人員也到場，農民反應寒害和下雨，造成梨穗嫁接受損嚴重，受粉不良或凍傷，將來恐無法收成。

    農業局長蔡精強表示，本月25日邀農委會農糧署、台中區農業改良場、東勢區公所等組成勘災小組，到東勢區高接梨產區調查2月寒流梨穗災損情形，東勢區梨穗受損面積175公頃，平均損害程度約35%，換算無收穫面積約61公頃，占東勢區生產面積5%，已達現金救助條件。

    農業局已請各區公所加強查報，並將於3月1日再會同勘災小組前往新社區勘查高接梨穗受寒害影響情形，確認受損狀況，爭取農委會公告辦理台中市全市高接梨穗寒害現金救助；如符合中央現金救助標準，高接梨穗每公頃救助6萬元，市府另補助復耕資材每公頃1萬元，儘速協助受災農民復耕。

    農委會主委陳吉仲（左1）到東勢勘察梨受災情形。（記者歐素美攝）

    農委會主委陳吉仲（左1）到東勢勘察梨受災情形。（記者歐素美攝）

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